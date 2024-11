Google ha presentato “Learn About“, un nuovo strumento di intelligenza artificiale dedicato all’apprendimento avanzato, disponibile in versione sperimentale ma non ancora attivo in Italia. Ideato per fornire supporto educativo, LearnAbout si distingue dai classici chatbot grazie al modello LearnLM, introdotto da Google durante l’I/O 2024. A differenza degli assistenti digitali convenzionali, che rispondono in modo diretto, esso offre spiegazioni più dettagliate e arricchite. In quanto tratte da fonti scientifiche e illustrate con elementi visivi. Questo strumento è particolarmente efficace per la risoluzione di problemi matematici. Utilizzando la funzione “Cerchia e Cerca“, ad esempio, l’assistente non solo suggerisce la risposta ma fornisce anche approfondimenti. Come concetti correlati e immagini, rendendo l’esperienza di apprendimento ancora più completa.

Google e la nuova AI: personalizzazione e funzioni avanzate

La differenza tra Learn About e altri modelli come Gemini è evidente anche nelle risposte. The Verge ha messo alla prova i chatbot con una domanda sull’estensione dell’universo. Entrambi hanno risposto “circa 93 miliardi di anni luce”, ma Learn About ha integrato la risposta con immagini didattiche e link a contenuti di Physics Forums, concentrandosi su contenuti educativi più approfonditi. Al contrario, Gemini ha mostrato un’immagine presa da Wikipedia, rimanendo più vicino a un’informazione di tipo enciclopedico.

Tra le funzioni più innovative di LearnAbout vi sono i pulsanti “Semplifica” e “Vai più a fondo”, che consentono agli utenti di “controllare” il livello di complessità delle spiegazioni secondo le

proprie esigenze. Questa capacità di personalizzazione rende lo strumento adatto sia agli studenti sia a chi desidera affrontare temi più profondi.

Con questo lancio, Google punta così a rendere l’intelligenza artificiale un alleato nell’istruzione.

Trasformando le ricerche online in un vero e proprio percorso di formazione interattiva. Questo progetto dimostra quindi l’impegno del gigante di Mountain View nell’offrire strumenti educativi che vadano oltre la semplice informazione. Creando un ambiente di apprendimento su misura per ogni tipo di persona.