Di recente, sono emerse alcune voci riguardanti la possibile data di lancio dei nuovi Galaxy S25 di Samsung. Tali indiscrezioni, che menzionano il 5 gennaio come data di uscita, sono state diffuse in rete dopo un sondaggio lanciato da un rivenditore vietnamita. Tale data è stata però smentita da una fonte affidabile nel settore dei leaks. L’esperto Chun Bhai, noto anche con il nickname chunvn8888 su X, ha affermato con sicurezza che il lancio dei Galaxy S25 non avverrà in quella data.

Il sondaggio in questione era finalizzato a raccogliere feedback dai consumatori vietnamiti. Anche se il rivenditore non ha mai esplicitamente dichiarato il 5 gennaio come data di lancio, ha insinuato tale possibilità offrendo un 10% di sconto ai partecipanti in quel giorno.

Galaxy S25: qual è la sua effettiva data di rilascio?

Negli ultimi anni, la linea Galaxy S ha generalmente visto il proprio debutto tra la fine di gennaio e i primi di marzo. Eppure, i tempi di lancio per i dispositivi tecnologici stanno cambiando. Con l’uscita anticipata dei nuovi chip di fascia alta, presentati già a ottobre invece di dicembre, molti avevano ipotizzato che Samsung potesse seguire tale tendenza. Un lancio anticipato per i Galaxy S25, quindi, sarebbe plausibile. Ciò anche se la data del 5 gennaio continua a destare dubbi.

Inoltre, quanto dichiarato su X da Chun Bhai aggiunge peso alla smentita. Ciò soprattutto considerando la grande affidabilità del leaker in questo ambito. Quest’ultimo, come anticipato, ha dichiarato apertamente che il rivenditore vietnamita potrebbe aver tratto conclusioni affrettate. Resta quindi alta l’attesa, ma è probabile che Samsung rivelerà i Galaxy S25 in una data diversa. Confermando eventualmente l’anticipazione del lancio, ma senza puntare sul 5 gennaio. Dunque, è solo possibile aspettare per scoprire nuovi dettagli sulla data di rilascio. Una nuova dichiarazione da parte di Samsung, infatti, potrebbe offrire nuovi dettagli ufficiali.