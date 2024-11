In occasione del Black Friday, Ho. Mobile lancia un’offerta particolarmente vantaggiosa per chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore. La promozione, disponibile fino al 2 dicembre 2024, offre un pacchetto che include minuti ed SMS illimitati e 100 gigabyte di traffico dati in 4G, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Questa tariffa si rivolge a chi cerca un’opzione completa per la telefonia mobile a un prezzo accessibile, rappresentando una proposta interessante nel panorama delle offerte prepagate.

Un’offerta imperdibile di Ho. Mobile per il Black Friday!

Oltre alle caratteristiche di base, l’offerta prevede alcune opzioni aggiuntive. Gli utenti possono scegliere di attivare l’eSIM, con un costo una tantum di 1,99 euro, utile per chi preferisce una scheda digitale anziché fisica. Inoltre, è possibile attivare il servizio 5G pagando un supplemento mensile di 1,29 euro, una scelta pensata per chi desidera una velocità di connessione superiore. Questo pacchetto include un costo di attivazione di 9 euro, mentre la prima ricarica, pari a 5 euro, coprirà il primo mese di servizio. Ho. Mobile offre la possibilità di connettersi in 4G con una velocità massima di 60 Mbps, adeguata per molte delle esigenze quotidiane di navigazione, streaming e comunicazione.

Un altro aspetto interessante di questa offerta è la flessibilità nella modalità di attivazione. Gli utenti possono completare il processo online, ricevendo la SIM direttamente a casa. In alternativa, possono scegliere di ritirare e attivare la SIM in edicola o in tabaccheria, pagando in contanti o con carta. Per chi opta per l’eSIM, l’attivazione può avvenire interamente online, con la comodità di non dover gestire una scheda fisica. L’offerta è accessibile per chi effettua la portabilità da diversi operatori virtuali, come Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, e molti altri.

In termini di roaming, Ho. Mobile offre 5,3 gigabyte per l’utilizzo in Europa, con un contatore disponibile nell’app per monitorare il consumo dei dati. Grazie a questa combinazione di flessibilità, costi contenuti e ampie opzioni di personalizzazione, l’offerta per il Black Friday rappresenta una soluzione completa per chi vuole risparmiare senza rinunciare ai servizi essenziali.