Cadillac Vistiq: il nuovo SUV elettrico a 7 posti ridefinisce il lusso

La Cadillac Vistiq segna una nuova tappa nella famiglia dei SUV elettrici di lusso. Questo imponente veicolo a sette posti è lungo 5,22 metri e si prepara a conquistare il mercato americano con uno stile elegante e prestazioni di livello. Con la trazione integrale e quattro versioni, Luxury, Sport, Premium Luxury e Platinum, il Vistiq offre un’esperienza di guida che punta al massimo del comfort e della tecnologia. Gli interni raccontano la filosofia Cadillac con materiali di pregio e un design minimalista, enfatizzato dal grande schermo da 33 pollici che racchiude tutti i principali comandi del veicolo, eliminando quasi del tutto i tasti fisici.

E la qualità audio? Con il sistema AKG Studio da 23 altoparlanti e supporto Dolby Atmos, il suono è straordinariamente immersivo. La guida, grazie alla tecnologia Super Cruise con tre anni di abbonamento a OnStar, promette esperienze a mani libere senza pari, consentendo di affrontare la strada in sicurezza e comodità. Con un simile arsenale di dotazioni, la nuova Cadillac non è un’auto che attira l’attenzione?

Prestazioni elettriche e ricarica intelligente del nuovo SUV Cadillac

La Cadillac Vistiq non è solo apparenza. Questo SUV elettrico ha un’anima potente grazie ai due motori in grado di erogare 615 cavalli e una coppia di 880 Nm. Questi permettono un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie in soli 3,7 secondi. La batteria Ultium da 102 kWh offre poi fino a 480 chilometri di autonomia. In tal modo è perfetto anche per i viaggi lunghi. Non è ancora tutto. La Vistiq supporta la ricarica bidirezionale con funzione Vehicle-to-Home, capace di alimentare la casa durante un blackout. Un vantaggio esclusivo, soprattutto per chi cerca una maggiore indipendenza energetica.

La produzione della Vistiq inizierà a inizio 2025 nello stabilimento General Motors di Spring Hill, Tennessee, per arrivare sul mercato USA e Canada subito dopo. Ma arriverà anche in Europa? Per ora Cadillac non svela i suoi piani. Una cosa è certa, la Vistiq è una nuova frontiera per il lusso e la mobilità elettrica.