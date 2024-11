Dacia Jogger 2024: restyling in arrivo per il versatile SUV

La Dacia Jogger, uno dei modelli più apprezzati del marchio, si prepara a tornare con un restyling che punta a mantenere alta la competitività della familiare multiuso. Avvistato in Europa del Sud un muletto camuffato lascia intravedere i principali aggiornamenti previsti. Dacia si prepara così a sfidare il 2025 con un’immagine rinnovata, cercando di dare ai suoi clienti qualcosa di più in termini di design e dettagli estetici.

Come cambia l’aspetto della nuova Jogger? I dettagli non sono ancora stati svelati ufficialmente, ma le foto spia danno un’idea di ciò che troveremo. In particolare, il design si aggiornerà prevalentemente sul frontale, dove si nota una griglia più sottile, che richiama lo stile degli ultimi modelli Dacia come Bigster e Duster. Anche i fari saranno leggermente rivisti: una nuova firma luminosa darà alla Jogger un’identità moderna, in linea con la tendenza del marchio. Al posteriore, gli aggiornamenti si concentrano sui gruppi ottici, parzialmente coperti nel prototipo, e si prevedono nuove grafiche per i fari, mentre il paraurti non mostra modifiche significative. Piccoli ritocchi che però potrebbero fare la differenza, rendendo la Jogger ancora più accattivante su strada.

Interni e motorizzazioni: ci saranno sorprese nella nuova Dacia?

E dentro, cosa ci sarà di nuovo? Le foto non mostrano ancora l’interno, ma possiamo immaginare che le modifiche saranno contenute. Probabilmente arriveranno nuovi rivestimenti e qualche dettaglio rinnovato, per un ambiente più moderno e curato. Anche se gli interni non subiranno cambiamenti radicali, ci si aspetta una maggiore attenzione ai materiali e alle finiture.

E per quanto riguarda il motore? Ad oggi, la Dacia Jogger offre diverse motorizzazioni, inclusa la versione Hybrid 140 con powertrain full hybrid e una variante GPL. Nulla di certo è trapelato su nuovi propulsori, ma è possibile che Dacia riservi qualche sorpresa per chi cerca alternative ancora più efficienti. Aspettiamo il debutto ufficiale entro la fine del prossimo anno per scoprire se questi ritocchi riusciranno a mantenere la Jogger ai vertici del segmento delle famigliari. Riuscirà la nuova Dacia Jogger a confermarsi come il miglior compromesso tra versatilità e prezzo?