iPhone SE 4 avrà un nuovo componente interno che avrà anche iPhone 17

Continuano ad avere luogo grandi piani in casa Apple, soprattutto dopo il lancio degli ultimi iPhone 16. Il produttore di Cupertino sta pensando ai dispositivi che verranno e dopo aver ufficializzato tutti i suoi nuovi Mac e MacBook, pensa ad iPhone SE 4.

Il dispositivo più economico dell’intera gamma di telefoni, farà il suo arrivo dal 2025 e a quanto pare con una componente interna che arriverà anche su iPhone 17.

iPhone SE 4 sarà il primo con modem 5G completamente sviluppato da Apple

L’inclusione di un modem 5G proprietario conferma l’impegno dell’azienda a sviluppare componenti essenziali in autonomia, riducendo la dipendenza dai fornitori esterni e aumentando il controllo sull’hardware e sulle prestazioni.

Ciò che rende ancora più interessante la mossa è che lo stesso modem debutterà successivamente su tutta la linea iPhone 17, attesa per settembre 2025. In questo modo, Apple sfrutterà l’esperienza acquisita con il lancio su iPhone SE 4 per perfezionare la tecnologia in vista dei dispositivi di punta. La scelta di testare il proprio modem su un modello SE potrebbe essere strategica, offrendo ad Apple l’opportunità di ottimizzare prestazioni e compatibilità senza il rischio di compromettere il debutto delle future ammiraglie.

La transizione verso un modem 5G interno rappresenta un traguardo importante per Apple, che ha già mostrato ambizioni simili nel settore dei processori, con l’ormai consolidata serie di chip Apple Silicon. Anche nel caso del 5G, il controllo totale sull’hardware potrebbe tradursi in vantaggi significativi, come un’efficienza energetica migliorata e una connettività ottimizzata per l’ecosistema Apple.

Tuttavia, restano ancora molte domande. La più grande riguarda l’efficacia di questo modem rispetto alle soluzioni consolidate di Qualcomm. Se Apple riuscirà a offrire prestazioni competitive, l’arrivo di un modem 5G proprietario potrebbe davvero rivoluzionare l’esperienza degli utenti e ridefinire lo standard dell’industria.