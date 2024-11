Fra non molti giorni il produttore tech Oppo terrà un importante evento di presentazione. Durante questo evento previsto per il 25 novembre 2024, l’azienda toglierà i veli sulla nuova serie di Oppo Reno 13. In queste ultime ore, in particolare, il modello base di questa serie è stato avvistato in un’immagine renders pubblicata dal noto leaker Digital Chat Station. Da questa immagine, possiamo notare alcune similitudini con un famoso smartphone del colosso americano Apple. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Reno 13, il modello della serie avvistato in una nuova immagine renders

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi modelli della serie Oppo Reno 13 è stato avvistato in rete in una nuova immagine renders. Come già accennato in apertura, il modello in questione avvistato nei renders di queste ultime ore è il modello base. Quest’ultima immagine, in particolare, è stata pubblicata in rete da un noto leaker, ovvero Digital Chat Station. Come è possibile notare dall’immagine in questione, possiamo notare la presenza di moduli fotografici appartenenti a due smartphone differenti.

Uno di questi è il prossimo device di Oppo, mentre l’altro sembra essere presumibilmente iPhone 15. Da qui è dunque possibile scorgere diverse similitudini in ambito fotografico, almeno per quanto riguarda il design e l’aspetto estetico di questo dispositivo. Il prossimo Oppo Reno 13 è quello sulla destra e possiamo notare la presenza di un terzo sensore extra rispetto al device di casa Apple.

Per il momento, manca comunque ancora qualche giorno prima del debutto ufficiale. Ricordiamo che questa serie includerà diversi modelli, tra cui il nuovo Oppo Reno 13 Pro. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, sarà alimentato da uno dei potenti processori di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 9300. La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un display con tecnologia OLED LTPO in risoluzione 1.5K con una diagonale pari a 6.78 pollici.