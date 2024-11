La California Highway Patrol ha deciso di testare una versione speciale della Lucid Air, denominata Lucid Pursuit. Non a caso, ci troviamo davanti ad un modello va ad effettuare una vera e propria innovazione in quelli che sono i veicoli delle forze dell’ordine.

Elementi come potenza, innovazione e tecnologia vanno infatti a contraddistinguere il prototipo in questione. Non a caso, la Lucid Pursuit si contraddistingue grazie ad una serie di caratteristiche implementate appositamente per entrare a far parte dei veicoli delle forze dell’ordine. A questo punto non ci resta che andare a scoprire insieme tutte gli elementi che rendono unica la Lucid Pursuit scelta dalla California Highway Patrol.

Lucid Pursuit: elettrica al servizio delle forze dell’ordine

Quella effettuata dalle forze dell’ordine è senza alcun dubbio una scelta che mette al centro l’elettrificazione dei veicoli e, dunque, una mobilità sostenibile. Nonostante il costruttore Lucid Motors abbia deciso di non svelare tutti i dettagli del veicoli, alcune immagini ufficiali ci consentono di avere un’idea piuttosto chiara del mezzo.

Certamente non passano inosservate le luci d’emergenza integrate cosi come il paraurti rinforzato. Tra gli elementi che rendono questo veicolo in linea con lo stile delle forze dell’ordine anche una livrea bicolore studiata appositamente e dei cerchi in acciaio. A ricordare che si tratta di un veicolo elettrico, la presenza di alcune icone che raffigurano i fulmini. Non manca, infine, il dettaglio che rappresenta l’orso californiano.

Non sono stati svelati dettagli sulle specifiche tecniche da parte di Lucid Motors ma sappiamo qualcosa al riguardo. Come dichiarato dal costruttore stesso, è in grado di soddisfare tutte quelle che possono essere le necessità delle forze dell’ordine. Dunque, autonomia adeguata, prestazioni elevate e tutto il comfort necessario a bordo. Per quanto riguarda il costo ricordiamo che prezzo di listino è di 69.000 dollari per il modello base Air Pure, dunque circa 66.000 euro.