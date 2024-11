Vodafone down in Italia: disservizi sul territorio per rete fissa e mobile

Nelle ultime ore, Vodafone sta affrontando una serie di malfunzionamenti in varie zone d’Italia. Le segnalazioni degli utenti sono arrivate a centinaia e non accennano a diminuire. Da Milano a Napoli, da Genova a Palermo, le persone stanno riscontrando disservizi che riguardano sia la linea fissa che, in alcuni casi, anche la rete mobile. I report sono stati confermati anche dal noto sito Downdetector.it, che traccia in tempo reale i problemi di diversi servizi digitali.

I problemi sono iniziati poco prima delle 12:00 di oggi, e diverse città sembrano essere particolarmente colpite. Gli utenti lamentano segnale assente o connessioni estremamente instabili, con molte persone costrette offline per diversi minuti. Le maggiori criticità, per ora, sembrano riguardare la rete fissa, ma anche la rete mobile presenta anomalie in alcune zone.

Vodafone in down: tutto sembrava in ripresa ma ci sono ancora segnalazioni

È passata circa mezz’ora da quando sembrava che le segnalazioni stessero arrivando in numero minore rispetto a prima. Purtroppo però sembra che il flusso si sia accentuato direttamente subito dopo, con diversi utenti Vodafone che stanno riscontrando problemi di connessione. Al momento non filtrano dettagli da parte della forte azienda anglosassone, che infatti non ha rilasciato alcun comunicato in merito. Nessuno conosce dunque le cause o qualche aspetto che potrebbe in qualche modo chiarire la situazione in atto.

Per molti utenti, questo problema riporta alla mente l’ultimo grande blackout che Vodafone ha avuto la scorsa estate, quando il down colpì l’app e il sito dell’operatore, impedendo di fatto anche operazioni essenziali come la ricarica dei telefoni. Questa volta, il disservizio sembra essere più ampio e coinvolgere le infrastrutture di rete.

Continueremo comunque a tenere monitorata la situazione che forniremo ai nostri utenti nuovi dettagli sulla faccenda. Magari nelle prossime ore Vodafone fornirà qualche dettaglio in più. Nel frattempo, invitiamo chiunque stia riscontrando difficoltà a lasciare un commento per condividere la propria esperienza.