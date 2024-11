Il Codacons ha richiesto l’intervento dell’AGCM e dell’AGCOM. La richiesta di indagini è avvenuta con un esposto e riguarda la richiesta di controlli sulle pratiche pubblicitarie attuate da DAZN. Al centro della denuncia vi sono sospetti di pratiche considerate lesive dei diritti degli utenti. Stando a quanto riportato dal Codacons, DAZN ha introdotto un sistema pubblicitario che comprometterebbe significativamente la qualità dell’esperienza di visione. In particolare, l’associazione sostiene che in caso di problemi di connessione o di variazioni nei programmi, la riproduzione degli annunci pubblicitari riprende dal principio. Ciò senza possibilità di essere evitata dagli utenti. Tale caratteristica porta ad un incremento complessivo nel numero di spot visualizzati e a un allungamento dei tempi di attesa.

DAZN sotto indagine del Codacons

Un altro aspetto critico evidenziato riguarda il posizionamento frequente degli annunci pubblicitari nei riquadri affiancati all’evento sportivo in corso. Tale modalità fa sì che la pubblicità sia costantemente visibile, distraendo i telespettatori. Il Codacons sottolinea come tale tecnica si riveli particolarmente invasiva. Inoltre, riduce il diritto degli utenti a un’esperienza immersiva e priva di disturbi.

Il Codacons ha anche segnalato la presenza di messaggi relativi al gioco d’azzardo. Si tratta di un argomento sensibile. Inoltre, viene regolamentato da normative specifiche. Quest’ultime fanno riferimento soprattutto ai minori tra il pubblico. L’associazione ha dunque espresso preoccupazione sulla possibile esposizione a contenuti inadeguati. Secondo il Codacons, DAZN dovrebbe operare un controllo più rigoroso sui messaggi trasmessi durante gli eventi sportivi. In tal modo la piattaforma potrà rispettare le normative vigenti.

Considerando tali problematiche, l’associazione ha sollecitato un intervento tempestivo dalle autorità. La richiesta è che DAZN riveda le proprie politiche in ambito pubblicitario. In questo modo sarà possibile trovare un equilibrio tra le esigenze commerciali e un servizio adeguato. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i risultati delle indagini. Oltre che i possibili cambiamenti attuabili da parte di DAZN.