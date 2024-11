Apple si prepara ad entrare nel mondo delle telecamere smart di sicurezza

Apple sta per fare il suo ingresso nel mondo della smart home con un prodotto innovativo: le telecamere IP smart. Dopo il Vision Pro e i tentativi nell’automotive, Apple guarda ora alla domotica, con un occhio particolare su un nuovo sistema operativo dedicato, chiamato homeOS, previsto per il 2026. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue previsioni accurate, sarà Goertek, uno dei principali fornitori di Apple, a produrre queste telecamere. Lo stesso Goertek è coinvolto nella produzione degli AirPods e di componenti per il Vision Pro, quindi rappresenta una scelta naturale per Apple in questo progetto.

Apple prepara il terreno per l’ingresso nel mondo delle telecamere

Dopo alcuni problemi contrattuali tra le due aziende, il rapporto è tornato sereno, consentendo a Goertek di rientrare nella catena di fornitura Apple. Le telecamere IP saranno compatibili con l’ecosistema della Mela, offrendo un’integrazione senza interruzioni con altri dispositivi come iPhone, iPad e Mac, potenzialmente gestiti dall’intelligenza artificiale targata Apple. Questo potrebbe dare un significato concreto al termine “smart” nel contesto delle telecamere di sicurezza, permettendo una gestione automatizzata e avanzata della casa.

Nonostante le novità, l’iPhone resta il prodotto di punta della compagnia, che continua a cercare nuove strade per diversificare le sue entrate. Anche se il lancio di iPhone 16 non ha suscitato lo stesso entusiasmo dei modelli precedenti, ha comunque registrato vendite elevate. Bloomberg, attraverso il suo reporter Mark Gurman, suggerisce che, per ora, Apple dovrà accettare che l’iPhone è ancora il suo prodotto più apprezzato.

Infine, le stime sui prezzi sono ancora premature, anche se alcuni commenti di Kuo hanno scherzato sul fatto che i componenti delle telecamere potrebbero costare quanto un telefono Android economico. Speriamo che Apple non ripeta il famoso errore del piedistallo per monitor da 1.000 dollari.