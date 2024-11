1Mobile, l’ operatore virtuale su rete Vodafone, ha annunciato la proroga delle sue offerte. Tra le principali novità emerse, vi è la possibilità di attivare tariffe 4G e 5G, anche con un’ opzione da 0,90 centesimi al mese. Per tutti i nuovi clienti, sarà possibile scegliere tra sette offerte diverse. Incluse quelle con il 5G, come la Super 80, riservata a chi richiede la portabilità da altri operatori.

1Mobile: soluzioni in 5G e altri dettagli

Le promo in 4G includono minuti illimitati, SMS e giga con diverse fasce di traffico. Ad esempio, la soluzione 1Mobile Start XPlus Reward prevede 20GB al mese a 4,99€ con uno sconto a partire dal terzo rinnovo. Mentre la SmartReward offre 40 SMS e 50GB al costo di 5,99€ al mese. Tali proposte vanno quindi da tariffe base a pacchetti più completi, fino a 220Gb di traffico dati.

Le offerte Speed 5G 120 e 5G 200 sono disponibili per i nuovi e vecchi clienti. I quali possono accedervi senza dover effettuare alcun tipo di spesa spese. La prima offre 120GB e minuti illimitati a 7,90€. Mentre l

a seconda include 200GB a 9,90€ al mese. In caso di portabilità, il primo mese è gratuito, e l’attivazione costa meno. È infatti previsto uno sconto fino a 4,90€.

Per i dispositivi Internet of Things, la soluzione “XConnect” resta valida a 2,50€ al mese, con 100 minuti e 1GB di traffico. Per i viaggiatori, sono disponibili tariffe internazionali, come le opzioni Extra World Daily e ExtraWorld Weekly per il roaming al di fuori dei Paesi dell’ Unione

Europea.

Insomma, 1Mobile sta continuando a offrire tariffe convenienti con vantaggi extra per chi cerca una connessione veloce, sia in 4G che in 5G, e per chi ha bisogno di una SIM per dispositivi IoT. Le attivazioni online sono accompagnate dall’ acquisto della SIM (5 €). Potrete scegliere diversi metodi di identificazione, come SPID o CIE.