L’operatore di telefonia 1Mobile presenta l’offerta Super 80, disponibile fino al 15 novembre 2024. Essa è dedicata ai nuovi clienti in portabilità da TIM, Vodafone, Iliad, Wind3 e MVNO. La promozione prevede 80GB di traffico dati e minuti illimitati per chiamare numeri nazionali, al costo di 5€ per il primo mese e di 6,99€ a partire dal secondo. L’attivazione è gratuita per i nuovi iscritti che trasferiscono il proprio numero. Con la possibilità di gestire il piano tramite l’app 1Mobile o dall’Area Personale sul sito.

1Mobile: flessibilità nella gestione e vantaggi per chiamate all’estero

È importante ricordare che la portabilità va completata entro il primo rinnovo, altrimenti la tariffa mensile aumenta a 9,99€. Il traffico dati incluso è valido sia in Italia sia nei Paesi dell’Unione Europea. Ovviamente nel rispetto delle normative europee. Oltre la soglia dei 80GB, si può continuare a navigare al costo di 0,50 centesimi per ogni 100MB extra. In più, i minuti verso numeri italiani sono senza scatto alla risposta e la tariffazione è al secondo.

Oltre ai benefici per il traffico nazionale, l’offerta Super 80 prevede tariffe vantaggiose per le chiamate internazionali. Un’opzione conveniente per chi deve mantenere contatti all’estero. La gestione del piano è molto semplice. L ‘app e il sito di 1Mobile consentono di tenere sotto controllo consumi, credito e rinnovi. Oltre a permettere di disattivare o modificare l’offerta attiva a piacimento.

Se il rinnovo non viene completato per due mesi consecutivi, la promo sarà sospesa, ma è possibile riattivarla con una ricarica adeguata. In caso di cambio piano, i clienti devono prima disattivare l’offerta corrente. Perdendo però eventuali benefici rimanenti, e pagando un costo di 15€, oltre al canone del nuovo piano. 1Mobile segnala che alcuni modelli, come telefoni con sistema Blackberry OS e alcuni dispositivi Brondi e Wiko, potrebbero non supportare i suoi servizi. Ad ogni modo, per informazioni più dettagliate a riguardo, potete contattare l’assistenza via email o recarvi presso i negozi indicati sul sito ufficiale dell’ operatore.