La mobilità elettrica e sostenibile è ormai alla base delle strategie delle diverse case automobilistiche che puntano a stare al passo con i tempi. Per anni siamo stati abituati a vedere su strada modelli a combustione del tutto performanti ma il continuo lavoro dei costruttori sta portando ad eccellenti risultati anche per quanto riguarda i veicoli a propulsione elettrica. E’ il caso del costruttore britannico Range Rover che ha incluso nei suoi progetti un modello che attira l’attenzione di tutti: il primo SUV a batteria su base EMA.

Non a caso, il lavoro che Range Rover sta portando avanti si basa sulla creazione di un modello elettrico della sua Range Rover Velar. Il produttore britannico conferma, dunque, ancora una volta di essere in grado di portare su strada veicoli dalle prestazioni eccellenti. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutti i dettagli del nuovo modello elettrico.

Range Rover Velar: i dettagli della versione elettrica

Anche il costruttore britannico Range Rover è ormai sulla via che porta ad una vera e propria innovazione dei suoi modelli. Secondo quanto diffuso, infatti, il suo primo sport utility vehicle elettrico basato sulla nuova piattaforma EMA farà il suo debutto ufficiale durante la primavera del 2026. Prima di tale data, però, avremo l’opportunità di vedere su strada già modelli elettrici come il Rover Electric e la Sport Electric.

La roadmap annunciata dallo stesso amministratore delegato di JLR, Adrian Mardell, ci consente di avere un’idea piuttosto chiara di quelli che sono i progetti futuri del marchio britannico. Grazie ad alcune sue dichiarazioni sappiamo che sarà prima introdotta la Range Rover BEV, ovvero entro fine 2025, a seguire sarà la volta dal primo veicolo su piattaforma EMA, previsto per la primavera 2026. Per quanto riguarda invece il modello Jaguar dovremo ancora attendere date ufficiali. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità al proposito.