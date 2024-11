Le offerte Iliad di novembre: Giga 120, Giga 180 e Giga 250

Continuano ad arrivare nuove offerte nel mondo della telefonia mobile ma quelle di Iliad sono sempre all’apice della classifica. Il merito è da attribuire ai tanti contenuti che offrono al loro interno, proponendo peraltro dei prezzi sempre più bassi. Oggi le soluzioni sono ben tre e rispondono ai nomi delle Giga 120, Giga 180 e Giga 250. Tutte offrono chiamate e SMS illimitati, costi fissi e nessuna rimodulazione nel tempo, mantenendo il prezzo invariato per sempre.

Scegli la Giga 120 a soli 7,99€ al mese per sempre

Per cominciare bisogna segnalare un gradito ritorno, ovvero quello della Giga 120. Un’offerta del genere, sebbene non cinluda il massimo, offre comunque una sfilza enorme di contenuti. Al suo interno Iliad propone ben 120 GB in 4G al costo di 7,99€ al mese. Questa opzione è ideale per chi cerca una quantità di dati abbondante a un prezzo contenuto. Disponibile sia per i nuovi clienti sia per i già clienti, ha un piccolo vincolo: per i già clienti Iliad, questa offerta è attivabile solo se il piano attuale costa meno di 7,99€ al mese. Se rientri in questa condizione, puoi accedere a Giga 120 senza problemi.

Giga 180 a 9,99€ al mese

Con Giga 180, Iliad alza la soglia a 180 GB e passa alla rete 5G, tutto al costo di 9,99€ mensili. Questa proposta è ottima per chi necessita di più dati e di una connessione più veloce. Come le altre offerte Iliad, include minuti e SMS illimitati e non prevede aumenti futuri.

Giga 250 a 11,99€ al mese

Infine, per chi desidera ancora più traffico dati, Iliad propone la Giga 250, con ben 250 GB in 5G a 11,99€ al mese. Anche in questo caso, minuti e SMS sono illimitati e il costo resta bloccato.

La promo della fibra vale solo per le offerte da 9,99€ e 11,99€

Chi prende al volo le promo Giga 180 o la Giga 250, ottiene da Iliad un vantaggio aggiuntivo: si può ottenere la fibra ottica a casa al prezzo scontato di 19,99€ al mese (anziché 24,99€).

Un’ottima opzione per chi cerca una connessione rapida anche in casa. Le offerte Iliad sono pensate per chi vuole semplicità, chiarezza e prezzi vantaggiosi.