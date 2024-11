Amazon ha deciso di abbassare notevolmente il prezzo di vendita di Apple Watch Series 9, uno degli smartwatch più amati e richiesti dal pubblico, che oggi può essere acquistato con un risparmio notevole, in particolare nella sua variante che prevede 45 millimetri di diagonale, ed anche connettività esclusiva GPS (ciò sta a significare che non supporta eSIM di vario genere).

Il modello di cui vi parliamo è disponibile nella colorazione Mezzanotte, forse una delle migliori in circolazione, perché ritenuta decisamente elegante, commercializzata con cinturino Sport Loop. Quest’ultimo è una delle new entry per quanto riguarda Apple, si tratta di un cinturino realizzato in tessuto con chiusura a qualsiasi livello, data la possibilità di attaccare l’estremità a qualsiasi altezza. Una soluzione che a prima vista potrebbe essere più complicata del normale, ma a lungo andare è capace di riservare una comodità da non trascurare.

Apple Watch Series 9: l’offerta su Amazon è da urlo

La promozione disponibile su Amazon, che permette di acquistare un Apple Watch Series 9 a prezzo scontato, è valida per poco tempo. Il valore consigliato del prodotto, pari a 429 euro, viene ridotto di circa 50 euro rispetto al suo listino, così da poter portare il consumatore ad investire solamente 379 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, parliamo quindi dell’Apple Watch, dell’apposito cinturino intercambiabile, ed anche della basetta magnetica per la ricarica, con collegamento alla porta USB-C. Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono davvero tantissime, e spaziano fino ad arrivare alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue, oppure la funzione di elettrocardiogramma, una primizia sui dispositivi di questo tipo, capace di differenziarli completamente dalla massa presente sul mercato.