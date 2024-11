Un monitor MSI da gaming è disponibile all’acquisto su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo, capace quindi di raggiungere un risparmio che nessun altro sarebbe stato in grado di raggiungere, così senza andare ad intaccare generalmente le caratteristiche tecniche del device stesso.

La promozione viene applicata direttamente sul modello MSI G2412F, un monitor con diagonale da 23,8 pollici, ma soprattutto una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), che viene impreziosita dalla presenza di un refresh rate che non si ferma ai canonici 60Hz, si estende fino ad un massimo di 180Hz, portando con sé anche un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è il Rapid IPS LCD, con neri sufficientemente profondi, essendo in grado di coprire il 107% della gamma cromatica sRGB e supportando a sua volta l’adaptive sync per sincronizzare gli FPS.

Monitor MSI: la promozione da non perdere assolutamente

Acquistare un monitor MSI di ultima generazione richiede una spesa tutt’altro che elevata, anzi di molto inferiore rispetto agli standard a cui siamo abituati. Il suo listino sarebbe di quasi 200 euro, ma solamente in questi giorni il suo prezzo mediano era stato di 151,35 euro, cifra che Amazon ha pensato di abbassare ulteriormente, arrivando ad un prezzo finale pari a soli 99,99 euro. Premete qui ed acquistatelo subito.

Nella parte posteriore si può trovare un’ottima connettività fisica, composta principalmente da una HDMI 2.0b, purtroppo non permette di raggiungere il frame rate troppo elevato, ma tale limitazione viene superata dalla presenza di una display port 1.2a di ultima generazione. Il design, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è troppo aggressivo, la base di appoggio lo alza il giusto dalla superficie, rendendolo adatto alla maggior parte degli ambienti.