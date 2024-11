Il mondo delle truffe online, purtroppo per gli utenti è in continua evoluzione dal momento che i truffatori cercano sempre nuovi metodi sempre più efficaci per riuscire a colpire le vittime designate, l’obiettivo è ovviamente quello di ottenere dati sensibili sulla persona attaccata da poter utilizzare per rubare la sua identità o peggio svuotargli il conto corrente.

Negli ultimi tempi proprio all’interno di questo contesto, i truffatori hanno varato nuovi metodi di truffa che coinvolgono anche piattaforme da noi molto conosciute, nel dettaglio parliamo di WhatsApp, il social di messaggistica istantanea infatti è diventato palcoscenico inconsapevole di numerosi tentativi di truffa perpetrati tramite messaggi fraudolenti camuffati da banali messaggi da uno sconosciuto.

Purtroppo questa tipologia di truffa è arrivata anche in Italia e molti utenti ci stanno segnalando l’esordio di messaggi inattesi da numeri sconosciuti che spesso per l’appunto sono truffe alle quali nessuno è pronto a reagire.

I dettagli su questi attacchi

Questi nuovi attacchi esordiscono tramite un banale messaggio che arriva nelle chat degli utenti da un numero sconosciuto con origini in paesi decisamente poco comuni, il corpo testo generalmente coincide con una richiesta di attenzione e tempo alla quale in caso di risposta fanno seguito ulteriori messaggi con proposte lavorative particolarmente convenienti o peggio ricatti, i truffatori tramite strategie accurate in ingegneria sociale utili utilizzano questi messaggi per estorcere con l’inganno e informazioni sensibili da utilizzare ai danni della vittima, ciò che dovete fare in tal caso è molto semplice, bloccate il contatto che vi ha scritto e segnalate è tutto WhatsApp, ovviamente non dichiarate nessun tipo di informazione sulla vostra persona.

Ricordate infatti che meno parlate di voi con degli sconosciuti, soprattutto sul web e meglio è, avere occhio scettico e mal fidato indispensabile per non cascare in queste truffe che possono avere conseguenze davvero devastanti per la vostra privacy o peggio per i vostri risparmi depositati in banca.