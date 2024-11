Truffa con messaggio phishing nelle mail: attenzione a questo testo

Stanno continuando ad arrivare quelle truffe che sul web possono diventare disastrose per chiunque. Da giorni si vocifera di un messaggio da parte di Booking.com, celebre sito web su cui si possono prenotare viaggi, ma in realtà anch’esso è parte lesa. Una truffa è stata addirittura in grado di fregare diversi utenti, facendogli credere di poter sbloccare un pacchetto esclusivo. In basso ci sono tutte le informazioni del caso.

Truffa nuova in chat e in mail: ecco il messaggio che ha fregato molte persone

Questo messaggio in basso è riuscito a portare scompiglio anche tra gli utenti più esperti e smaliziati sul web. Stando a quanto riportato si tratta di una truffa phishing:

“Congratulazioni!

Puoi vincere un premio esclusivo

Sblocca Il Tuo Esclusivo Pacchetto Combinato Del Viaggiatore!

Apprezziamo Il Tuo Feedback!

Grazie per il tuo interesse nei nostri prodotti: siamo entusiasti di averti a bordo! Sei stato selezionato appositamente per un’opportunità unica nel suo genere di mettere le mani sul Travelers Combo Pack, pieno di tutto ciò di cui avrai bisogno per la tua prossima grande avventura. Pronto per esplorare? Cominciamo!

rispondi semplicemente ad alcune domande rapide sulle tue preferenze di viaggio! Sbloccherai anche offerte e sconti esclusivi per rendere il tuo prossimo viaggio ancora più incredibile. Pronto per iniziare?

OTTIENILO ADESSO“.

Rispetto a tutti gli altri messaggi che hanno portato una truffa nella mail di diversi utenti italiani, questo sembra scritto molto bene. Effettivamente a primo impatto, anche per il colore di alcuni pezzi del testo, potrebbe convincere chiunque. C’è da precisare che ovviamente non proviene da Booking e che il famoso sito dedicato ai viaggi non ha nulla a che fare con una mail di questo genere. Il consiglio ovviamente è quello di non cliccare assolutamente su alcuno dei link presenti, in quanto è proprio lì che si consumerà la truffa.