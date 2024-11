Amazon è pronta ad avvicinare ulteriormente l’utente all’acquisto di un notebook di assoluta qualità, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più di quanto avreste mai immaginato. Il modello attualmente disponibile è il MacBook Pro con chip M3, uno dei migliori degli ultimi tempi, essendo comunque stato lanciato sul mercato nel corso del 2023.

Sotto il cofano si trova proprio il processore Apple M3, un SoC con 11 core che può raggiungere prestazioni di livello nettamente superiori rispetto allo standard a cui siamo solitamente abituati, anche grazie ad un GPU con 14-core che non delude per nulla le aspettative. Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, che viene completato con 18GB di RAM ed una memoria interna di 512GB su SSD.

Apple MacBook Pro: che offerta oggi è attiva

Il prezzo di vendita di un prodotto di questo tipo è chiaramente elevato, data l’altrettanto elevata richiesta da parte dei consumatori, e la sua capacità comunque di garantire prestazioni di livello superiore al normale. L’acquisto può essere completato su Amazon, premendo questo link, con una spesa da sostenere pari a 2242,99 euro, davvero ottimo rispetto ai 2379 euro previsti originariamente di listino.

La colorazione proposta in vendita è la Nero Siderale, una delle più eleganti e consigliate al pubblico, essendo estremamente interessante e moderna, senza andare ad intaccare ad ogni modo la qualità costruttiva di un prodotto che riesce a distinguersi dalla massa, proprio per la realizzazione completa in metallo, che offre una resistenza duratura sul lungo periodo. L’autonomia della batteria può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, anche se tale cifra dipende direttamente dal modo in cui il dispositivo verrà a tutti gli effetti utilizzato sul medio/lungo periodo, senza intaccare le ottime prestazioni.