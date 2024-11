WhatsApp: aggiornamento per iOS, Android e web

Nel mondo WhatsApp sono in continuo arrivo tante novità, e lo dimostrano tanti aggiornamenti che l’applicazione ha implementato nel tempo. Il colosso infatti ha arricchito estremamente l’esperienza dei suoi utenti portando diverse innovazioni, le quali questa volta arriveranno su quasi tutte le piattaforme. Ciò sta a significare che WhatsApp Web verrà aggiornato esattamente come l’applicazione per Android e per iOS.

Sono due le novità in arrivo e a quanto pare gli utenti non attendevano altro. A breve dovrebbe essere disponibile il tutto con la distribuzione dell’aggiornamento che è già partita.

WhatsApp: il filtri delle chat sincronizzati arrivano sia su web che mobile

L’ultima serie di aggiornamenti introduce due novità significative: la sincronizzazione dei filtri personalizzati tra le versioni web e mobile e la gestione delle bozze, disponibili ora in modo stabile su Android e iOS.

WhatsApp Web, usato quotidianamente da milioni di utenti per la comodità del formato desktop, è spesso limitato rispetto all’app mobile. Tuttavia, gli sviluppatori stanno colmando questo divario, lavorando a una nuova funzionalità che permette la sincronizzazione automatica di elenchi e filtri personalizzati creati dall’utente. Fino a oggi, i filtri applicati su una piattaforma non si trasferivano automaticamente all’altra, richiedendo una configurazione manuale.

Sarà questa nuova funzionalità a consentire agli utenti di poter creare dei filtri personalizzati. Il tutto ovviamente avverrà su Android o iOS ma non sarà un problema ritrovarli in automatico anche su WhatsApp Web.

La seconda novità consente di mantenere visibili i messaggi scritti ma non ancora inviati, rendendoli facilmente riconoscibili con un’etichetta “Bozza”. Tale novità diventa estremamente utile per chi interrompe la scrittura e ha bisogno di riprenderla in un secondo momento senza perdere il testo. Le bozze restano salvate anche se si chiude l’app, facilitando la gestione dei messaggi incompleti.

Queste nuove funzionalità, tra cui i filtri sincronizzati e le bozze, sottolineano l’impegno di WhatsApp nel migliorare l’usabilità e la personalizzazione dell’app, avvicinando l’esperienza mobile e web e rendendo la comunicazione più semplice e ordinata.