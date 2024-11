NVIDIA: limite alle ore di gioco su GeForce Now

Nvidia annuncia l'introduzione del limite alle ore di gioco per gli abbonati al servizio GeForce Now a partire dal 2025.

Daarrivano alcune importanti novità che potrebbero piacere e non piacere a tutti gli utenti di gaming. L’annuncio più importante rilasciato nelle scorse ore riguarda proprio la possibilità di utilizzare il serviziosolamente per un periodo di tempo limitato. Secondo quando diffuso la novità sarà introdotta però a partire dall’

Nello specifico, la nuova decisione di porre un limite di tempo all’uso del servizio per tutti gli abbonati sarà messa in atto a parte dall’1 gennaio 2025. Scopriamo dunque che cosa prevedere, nello specifico, la novità annunciata da NVIDIA. Novità che riguarderà tantissimi utenti.

NVIDIA: limite di gioco per GeForce Now

Tutti gli utenti abbonati a Performance e Ultimate, a partire dall’1 gennaio 2025 dovranno fare i conti con una vera e propria novità. Nello specifico, NVIDIA ha dichiarato che so potrà giocare per un massimo di 100 ore al mese. Una decisione che, purtroppo, potrebbe creare malcontento tra gli abbonati visto che finora non sono mai stati imposti dei limiti di gioco e, dunque, era possibile giocare senza limiti.

Non ci sarà nessun cambiamento solamente per gli utenti abbonati al taglio Founder che continueranno a giocare senza limiti imposti. La richiesta, fatta all’utente, è però quella di mantenere attivo l’abbonamento.

Come diffuso tramite il comunicato ufficiale di NVIDIA il limite accomoda il 94% dei membri, che in genere usufruiscono del servizio ben entro questo lasso di tempo. Inoltre, la decisione di introdurre il limite sembrerebbe essere strettamente legata alla necessità di poter continuare a fornire qualità e velocità eccezionali, nonché tempi di attesa più brevi, per i membri Performance e Ultimate.

Gli utenti che vorranno superare il limite delle 100 ore al mese potranno farlo scegliendo di pagare una somma. Secondo quanto diffuso da NVIDIA, è possibile estendere le tempistiche pagando 15 ore in più a $2,99 o $5,99 rispettivamente per l’abbonamento Performance e Ultimate.