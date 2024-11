Honda ha colto l’occasione di partecipare al più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote per presentare alcune delle novità che presto faranno il debutto sul mercato. E’ stato proprio l’EICMA 2024 il palcoscenico che ha visto come protagonisti due prototipi elettrici realizzati dal costruttore Honda.

Non a caso, si tratta di due modelli che vanno ad anticipare quelle che saranno le future soluzioni del brand nel corso dei prossimi anni. Un mix di tecnologie e prestazioni che non fanno altro che attirare l’attenzione di tutti ma, soprattutto, degli appassionati di due ruote. Scopriamo dunque cosa ha rivelato Honda nel corso dell’EICMA tenutosi nei giorni scorsi.

Honda: le novità ad EICMA

Le intenzioni della casa costruttrice giapponese sono ormai state rese note da tempo. Non a caso, l’obiettivo dichiarato è proprio quello di andare incontro ad una mobilità sempre più sostenibile, tanto che il 2040 viene fissato come data per raggiungere la neutralità carbonica per tutti i modelli.

In tale prospettiva, Honda già a partire da quest’anno vuole dare il via alla vendita di modelli elettrici, anche se l’ottimizzazione dei modelli con motore endotermico rimane tra i suoi progetti.

Una dei due concept, la EV Fun Concept, secondo quanto diffuso dovrebbe essere commercializzata già a partire dal 2025. Parliamo di un modello che nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida piacevole e sorprendente. Quel che sappiamo al riguardo è che è in grado di offrire un’autonomia di oltre 100 km, è equipaggiata con una batteria non rimovibile e dispone di un caricatore compatibile CCS2. Il secondo, il concept EV Urban, si presenta come uno scooter che punta ad offrire il massimo della praticità durante l’utilizzo in città. Per il momento, però, la casa costruttrice Honda non ha diffuso dettagli e caratteristiche in merito all’autonomia e alla potenza del mezzo.

Tra le novità presentate ad EICMA anche un motore endotermico per moto alimentato da un sistema con compressore elettrico contraddistinto da un’elevata compattezza.