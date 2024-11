Quando si parla di intelligenza artificiale, ovviamente il primo nome che balza nella mente di ognuno di noi è quello di Nvidia, l’azienda infatti domina il lungo il largo il mercato dell’intelligenza artificiale generativa grazie alle proprie GPU che le hanno permesso di diventare in appena un anno l’azienda più preziosa del mondo con il capitale maggiore di sempre.

A quanto pare, recenti voci di corridoio parlano di un possibile tuffo nel mondo dei laptop pc AI basati su architettura ARM, sembra infatti che la nota azienda stia sviluppando una propria piattaforma che dovrebbe arrivare per la fascia consumer nel 2025, nello specifico nel terzo trimestre, per poi sbarcare nel mondo aziendale nel 2026, un’informazione attorno alla quale ruotano molte incertezze dal momento che secondo altre fonti invece potrebbe trattarsi più di una presentazione nel terzo trimestre 2025 per poi vedere un lancio ufficiale a marzo 2026.

Nonostante ciò, però sembra che l’azienda stia lavorando ad una propria piattaforma grazie ad una collaborazione stretta con MediaTek, azienda molto coinvolta nel mondo delle piattaforme mobile che sicuramente potrà dare manforte alla società verde, quest’ultima non è nuova effettivamente a lavori di questo genere, in passato abbiamo assistito infatti all’arrivo di prodotti di questo tipo come ad esempio i chip Tegra, uno dei quali tra l’altro muove una delle console portatili da gioco più famose del mondo, parliamo di Nintendo Switch e che in tutta probabilità muoverà anche la prossima versione di quest’ultima in arrivo il prossimo anno.

Il prodotto sarà realizzato con tecnologia TSMC su nodo a 3 nm, con Dell che potrebbe essere coinvolta nel progetto per realizzare il pc da cornice al chip, non rimane dunque che attendere ulteriori indiscrezioni dal web o addirittura qualche piccolo dettaglio in più direttamente dalle aziende coinvolte nel progetto trapelato, sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi.