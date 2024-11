Uno dei titoli più attesi nel panorama dei videogiochi è rappresentato senza alcun dubbio da GTA sei, il titolo in questione si sta facendo attendere da tantissimi anni al punto che il suo predecessore ha attraversato addirittura tre generazioni diverse di console, di conseguenza man mano che ci avviciniamo alla possibile data di arrivo le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti su vari aspetti legati al titolo in arrivo.

Recentemente numerose voci si sono concentrate sulla possibile difficoltà legata a far girare il titolo su Xbox Series S, In tanti infatti si sono pronunciati molto scettici in merito il funzionamento ottimale del titolo su questa console a causa della sua potenza hardware limitata, asserendo come l’obiettivo di rockstar fosse quello di farlo girare a 720p, scendendo fortemente a compromessi con le varie meccaniche di gioco.

A quanto pare, però non tutti sono così spaventati come la community, a dimostrarlo e il CEO di Take Two, azienda dietro Rockstar, il quale si è pronunciato in merito ai dubbi della community sulle prestazioni della console in chiave GTA.

Parla il CEO di Take Two

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two si è espresso al riguardo affermando: “Noi ci impegniamo a sostenere la piattaforme di gioco dei giocatori finché ci sono trovando un modo o l’altro per farli al netto dei diversi livelli tecnologici. Le nostre etichette sono molto brave in questo. Non ho nessun tipo di preoccupazione e non l’ho mai avuta, non mi preoccupo dell’hardware e non ho nemmeno modo di influenzare la cosa. E in secondo luogo perché credo nel pubblico. Il pubblico sarà presente se avremo grandi IP, e quindi dobbiamo solo assicurarci di essere sulle piattaforme più popolari, se una piattaforma diminuisce di valore, ce n’è sempre un’altra, un esempio è il PC che sta assumendo un sempre maggiore ruolo predominante nel mondo dei videogiochi.“.

Come potete vincere dalle sue parole, dunque il CEO non è molto preoccupato in merito le problematiche da molti annunciate dal momento che confida tantissimo nel lavoro dell’azienda alle spalle di GTA, al punto che è convinto che non ci sarà nessun tipo di problema, evidentemente l’azienda si sta impegnando fortemente nel lavoro di ottimizzazione del titolo al punto che il CEO è legittimato a credere che girerà perfettamente anche su un hardware limitato dal punto di vista delle prestazioni come quello presente su Xbox Series S.