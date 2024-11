Negli ultimi anni, le fotocamere degli smartphone Android sono diventate sempre più avanzate. Ma le capacità di modifica delle immagini sono ancora frenate dall’uso predominante del formato JPEG. Questo formato, seppur leggero e pratico per la condivisione, sacrifica la qualità delle foto. Poiché comprime i dati catturati, riducendo il margine di intervento su dettagli come la nitidezza, l’esposizione e il bilanciamento dei colori. In risposta a questa limitazione, Google sta lavorando per rendere disponibile il formato RAW anche sulle app di Android. In modo da offrire agli utenti la possibilità di conservare ogni dettaglio acquisito dai sensori. Con questa tecnologia non compressa, sarà possibile intervenire sulle immagini con maggiore precisione. Garantendo opzioni di editing superiori per chi cerca il massimo della qualità fotografica.

Google: nuovi aggiornamenti per la libreria Jetpack CameraX

Per facilitare questa evoluzione, Google ha avviato un aggiornamento della libreria JetpackCameraX, molto utilizzata nelle app fotografiche di Android. CameraX è una soluzione molto apprezzata dagli sviluppatori per la sua semplicità. Per questa ragione risulta essere la preferita per molte applicazioni comuni. Come i social network, che richiedono rapidità e praticità. Tale semplicità però, finora ha comportato delle limitazioni tecniche. Diversamente dall’API Android Camera2, che permette di scattare foto in RAW, Jetpack CameraX consente unicamente il salvataggio in formato JPEG. Per colmare questa lacuna, Google sta rendendo CameraX più versatile. In particolare aggiungendo funzioni avanzate in grado di soddisfare anche le persone più esigenti.

L’aggiornamento 1.5.0-alpha03 di JetpackCameraX, è stato rilasciato da poco. Rappresentando un passo molto importante in questa direzione. Con il supporto a due nuovi formati, la libreria può ora catturare singole immagini in RAW. Oppure, in alternativa, salvare in contemporanea sia una foto in RAW sia una in JPEG. Ma non è tutto. L’aggiornamento prevede anche l’archiviazione delle immagini-RAW nel formato Adobe DNG, già affermato tra i professionisti per la sua qualità. Insomma, grazie a queste novità, Jetpack CameraX amplia le possibilità per gli sviluppatori. Consentendo anche alle app non professionali di avvicinarsi a un livello fotografico più avanzato. Oltre che poter sfruttare al meglio la qualità delle fotocamere degli smartphone Android.