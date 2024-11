Uno dei titoli più attesi probabilmente di sempre e senza alcun dubbio GTA 6, il titolo di Rockstar games infatti si sta facendo attendere da quasi oltre 10 anni e ovviamente sta creando un hype attorno a sé senza precedenti, negli ultimi tempi però non si hanno più avuto notizie del titolo della nota azienda videoludica con quest’ultima che si è limitata semplicemente a smentire tutte le voci di corridoio che vedevano un possibile rinvio al 2026 confermando dunque l’uscita nel tardo 2025.

La nota azienda videoludica, però non è nuova a curiosi metodi di preavviso per quanto riguarda l’arrivo di determinate novità, in questo caso ciò di cui vi parliamo è la possibile data di rilascio del prossimo trailer del titolo tanto atteso, sembra infatti che La Rockstar games abbia rilasciato un indizio invisibile in molti ma decisamente chiaro ai pochi, questo indizio riguarda la luna che potrebbe fare da indicatrici per quanto riguarda la data di arrivo del prossimo trailer.

Una cosa non nuova

Non si tratterebbe della prima volta che la nota azienda sfrutta questa dinamica per lanciare una piccola briciola di marzapane ai suoi utenti, già in passato con il primo trailer del prossimo capitolo di GTA Rockstar aveva fatto la medesima cosa, aveva infatti rilasciato un’immagine all’interno della quale era presente la luna in fase di gibbosa calante, fase iniziata esattamente nello stesso giorno in cui rockstar ha rilasciato il primo trailer di GTA 6, esattamente dicembre scorso, ora rockstar ha rilasciato un’altra immagine all’interno della quale è presente la medesima luna con addirittura dei cavi elettrici che sembrano riprodurre i numeri romani che indicano il numero del capitolo, è bene se vi stesse chiedendo quando sarà prossimamente la luna in fase di gibbosa calante, quest’ultima inizierà il prossimo 17 novembre fino al 23 novembre, non è dunque illecito pensare che all’interno di quel range di giorni potremmo assistere all’arrivo del prossimo trailer di GTA 6.