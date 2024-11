Il brand rumeno nel corso degli ultimi anni è riuscito a conquistare sempre di più gli utenti grazie ad una proposta di modelli con un’adeguata efficienza ad un prezzo completamente accessibile. Non a caso, l’obiettivo della casa automobilistica Dacia si pone sempre quello di portare su strada veicoli in grado di essere il più possibile competitivi.

Tra le novità del brand, proprio una nuova Dacia di segmento C. Un’espansione di tale importanza non può che confermare la volontà del brand rumeno su un mercato ricco di veicoli competitivi. Non a caso, l’obiettivo di Dacia è quello di mantenere i prezzi del tutto accessibili ma di sfidare, al tempo stesso, veicoli come la Golf del marchio di Wolfsburg. Scopriamo insieme in questo articolo tutte le novità che la casa automobilistica rumena punta di portare su strada nei prossimi anni con l’arrivo della nuova auto compatta.

Dacia: come sarà la nuova compatta?

Un modello dalle dimensioni compatte che potrebbe conquistare un gran numero di utenti sia grazie ad un prezzo competitivo che, come sappiamo, fa ormai parte delle sue strategie, che grazie ad design accattivante. Provando ad immaginare quello che potrebbe essere il design della nuova Dacia, potrebbe avere dimensioni simili ad alcuni noti modelli come la Duster e la Bigster. Quel che sappiamo per certo è che Dacia non lavorerà su un SUV o un crossover ma su una compatta alla cui base si troverà sempre la piattaforma CMF-B.

Le previsioni parlano di un arrivo sul mercato tra il 2025 e il 2026 ma al momento non si hanno dettagli specifici nemmeno sul nome che il costruttore rumeno potrebbe scegliere. Naturalmente non si può escludere che il costruttore continui a dare importante ad un ottima abitabilità, con uno spazio adeguato per ospitare fino a 4 passeggeri. Con la Dacia Bigster, ad esempio, potrebbe avere in comune sia la tecnologia di bordo che le motorizzazioni. Non ci resta dunque che attendere novità da parte del costruttore stesso per capire realmente quali saranno le caratteristiche e i dettagli di questa nuova compatta.