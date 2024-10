Dacia Bigster: il SUV ibrido pronto a sfidare i competitor

La Dacia Bigster entra nel segmento C con l’obiettivo di distinguersi. Questo nuovo SUV, lungo 4,57 metri, presenta linee squadrate e decise, ispirate alla Duster, con un look che richiama il mondo off-road. Il frontale aggressivo, con fari a Y e una griglia nera lucida, contribuisce a un aspetto imponente, mentre la cura per i dettagli si nota nelle protezioni in materiale riciclato Starkle, un chiaro segno di attenzione alla sostenibilità.

All’interno, lo spazio è stato massimizzato. Con un bagagliaio da 667 litri e un abitacolo confortevole, la Dacia Bigster presenta comodità per tutti i passeggeri. La plancia rialzata e il cruscotto digitale da 7 o 10 pollici, in base all’allestimento, donano un tocco moderno. La tecnologia viene esaltata anche dal sistema di infotainment con display da 10,1″ e connettività wireless. Ma sarà questo spazio e questa tecnologia a conquistare i clienti più esigenti? Chissà.

Con la Dacia Bigster, il marchio promette di mantenere la filosofia di prezzi accessibili. Anche se il listino non è ancora ufficiale, si prevede che il modello base sarà disponibile a partire da circa 25.000 euro. Una cifra decisamente interessante, soprattutto considerando le dimensioni e le dotazioni. Sarà questa la carta vincente per sottrarre clienti ai marchi più famosi del segmento C?

Motorizzazioni elettrificate e novità ibride per Dacia

La Dacia Bigster sarà disponibile con quattro diverse motorizzazioni, tutte elettrificate. Spicca la versione HYBRID 155, con un motore a benzina da 1,8 litri abbinato a due motori elettrici, che insieme garantiscono una potenza complessiva di 155 CV. Questa soluzione è certamente un passo avanti in termini di efficienza, con emissioni ridotte del 6%. I consumi ottimizzati rendono questo SUV competitivo anche dal punto di vista ambientale. L’offerta Dacia comprende anche una motorizzazione mild-hybrid e una versione GPL. Questa è capace di offrire un’autonomia complessiva di 1.450 km grazie ai due serbatoi. Ma Basterà questa varietà di motori per imporsi in un mercato già così tanto affollato? Di modelli in giro e prossimi al lancio ce ne sono molto, la Dacia dovrà giocare bene le sue carte.