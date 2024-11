Xiaomi SU7 Ultra: grande potenza per la prima sportiva elettrica della casa

La nuova Xiaomi SU7 Ultra ha acceso i riflettori su di sé, pronta a debuttare al Salone dell’Auto di Guangzhou il 15 novembre. Dati i tanti modelli in giro, cosa rende questa sportiva elettrica così speciale? Prima di tutto, le dimensioni. La Xiaomi possiede 5,115 mm di lunghezza, 1,970 mm di larghezza e 1,465 mm di altezza. Per il passo si hanno ben 3.000 mm. Questa versione, inoltre, si distingue dalla berlina SU7, molto apprezzata, per un body kit esclusivo. Tale body kit le conferisce un look aggressivo e aerodinamico, ancor più accattivante.

Con tre motori interni realizzati da Xiaomi, la SU7 Ultra raggiunge una potenza massima di 1.138 kW (1.548 CV) e una coppia di 1.770 Nm. La potenza è distribuita grazie a un motore anteriore da 288 kW e due posteriori da 425 kW ciascuno. L’accelerazione? Tenetevi forte perché schiacciando il pedale passa da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Serve dire altro?

Tecnologia avanzata e lusso della nuova Xiaomi

La batteria Qilin 2.0 da 93,7 kWh, firmata CATL, permette un’autonomia di 620 km (ciclo CLTC). La Xiaomi supporta una ricarica rapida da 5,2 C, portandola dal 10% all’80% in soli 11 minuti. Quali altre elettriche offrono questa velocità? A completare l’equipaggiamento da pista, un impianto frenante carboceramico con dischi anteriori da 430 mm e posteriori da 410 mm. Esso è poi dotato di pinze Akebono a 6 pistoncini all’anteriore e 4 al posteriore. Questo sistema particolare consente alla Xiaomi di fermarsi da 100 km/h in appena 30,8 metri.

Xiaomi non ha di certo lesinato sui dettagli. La SU7 Ultra è dotata di un’ala posteriore elettrica, disponibile anche in versione fissa, e di cerchi da 21 pollici personalizzabili. Il prezzo? In Cina partirà da 814.900 yuan, equivalenti a circa 105.600 euro. Le prime consegne sono previste per marzo 2025. Con la SU7 Ultra, Xiaomi dimostra che il suo ingresso nel mondo delle auto elettriche è tutt’altro che ordinario. Sarà l’inizio di una nuova era? Solo il tempo lo dirà. Una cosa intanto è sicuramente certa e cioè che Xiaomi ha portato l’innovazione delle sue tecnologie direttamente su strada.