Il produttore tech Vivo è attivo su più fronti, anche con i suoi vari sotto brand. Uno di questi è iQOO, il quale ha sempre portato prodotti di qualità ed altamente prestanti. Nel corso delle prossime settimane l’azienda ha presentato per il mercato cinese numerosi dispositivi e ora l’azienda si appresta ad annunciare un altro prodotto di rilievo. Ci stiamo riferendo ad una nuova inedita variante del prossimo iQOO Z9 Turbo. Proprio una nuova variante di questo modello ha da poco ricevuto la certificazione 3C. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

iQOO Z9 Turbo nuova variante in arrivo, riceve anche la certificazione dell’ente 3C

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech iQOO ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente 3C. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Z9 Turbo, il quale dovrebbe arrivare in una nuova variante. Quest’ultimo, in particolare, sembra essere stato registrato con il numero di modello V2352GA.

Dalla certificazione appena emersa in rete, è possibile notare come lo smartphone disponga del supporto alla ricarica rapida da 80W. Purtroppo la certificazione 3C non ha svelato ulteriori dettagli tecnici, ma il suo arrivo ci segnala che il suo debutto ufficiale sul mercato è ormai dietro l’angolo. Fino ad ora, però, sono emerse comunque alcune indiscrezioni degne di nota su questo device.

Un noto leaker, in particolare, ha rivelato sul social network Weibo che questo nuovo smartphone potrebbe arrivare sul mercato con il nome di iQOO Z9 Turbo Long-Life Version. Secondo il leaker, il nuovo device dell’azienda affiderà la sua autonomia ad una batteria decisamente capiente, pari cioè a ben 6400 mah. Grazie al supporto alla ricarica rapida da 80W già menzionato prima, poi, lo smartphone dovrebbe garantire tempi di ricarica estremamente veloci.

Insomma, staremo a vedere se emergeranno ulteriori dettagli su questo nuovo device a marchio iQOO.