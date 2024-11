Xiaomi Smart Band 9 è uno degli smartwatch, meglio definita smartband, dal miglior rapporto qualità/prezzo, proprio per la sua capacità di mettere a disposizione ottime specifiche tecniche, con una spesa complessivamente più ridotta del normale, ancora meglio con la promozione pensata da Amazon.

Il modello, lanciato sul mercato da poco tempo, presenta un ampio display da 1,62 pollici di diagonale, completamente touchscreen, e perfettamente adatto a tutti i consumatori, essendo di relative piccole dimensioni. La cornice è completamente metallica, per una maggiore robustezza e resistenza sul lungo periodo, presenta impermeabilità fino a 5 ATM (idealmente può essere anche immerso), con luminosità massima di 1200 nit per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, dove vi aspettano le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in regalo.

Xiaomi Smart Band 9: arriva lo sconto Amazon

Xiaomi Smart Band 9 è in offerta su Amazon ad un prezzo finale di vendita tutt’altro che elevato, se considerate appunto che sono 37 gli euro necessari per il suo acquisto, con consegna in tempi ridottissimi direttamente al domicilio e completamente gratuita. Effettuate l’ordine premendo qui.

Le funzioni a cui gli utenti possono effettivamente accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, dato che parliamo di oltre 150 modalità sportive tra cui poter scegliere, monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dei passi percorsi, delle distanze e delle calorie bruciate, a cui si aggiungono le funzioni basilari: cronometro, meteo, timer, sveglia e simili. Da notare che il prodotto non integra microfono o altoparlante, ed allo stesso tempo che è capace di garantire una autonomia decisamente superiore al normale: sono 21 i giorni effettivi di utilizzo garantiti, senza utilizzo del chip GPS, ben 3 settimane che vanno decisamente oltre gli standard a cui siamo solitamente abituati (ricordiamo infatti che ad esempio un Apple Watch classico deve essere ricaricato praticamente ogni due giorni).