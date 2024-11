Amazon ha in serbo per gli utenti sempre più sorprese da cogliere subito al volo, come nel caso dell’aspirapolvere senza fili, che oggi viene proposta al pubblico con una spesa finale da sostenere tutt’altro che elevata, anzi corrispondente a soli 89 euro.

Avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo è piacevole e soprattutto alla portata di tutti, è capace di raggiungere una potenza di aspirazione di 35KPa, più che sufficiente per la pulizia di ambienti anche con animali domestici di vario genere. Viene definita una scopa elettrica 6in1, per il semplice motivo che all’interno della confezione si possono trovare tanti accessori che la rendono estremamente versatile, adattandola alla maggior parte degli utilizzi, tra cui ad esempio l’aspirazione di superfici morbide, e di spazi ristretti, mantenendo inalterata la qualità dell’aspirazione stessa.

Aspirapolvere senza fili in offerta su Amazon

L’aspirapolvere di cui vi parliamo nel nostro articolo può essere acquistata su Amazon con un risparmio non da poco, poiché a tutti gli effetti il suo prezzo consigliato sarebbe di 159 euro, l’azienda già l’avrebbe scontata a 109 euro, per poi scendere ulteriormente di altri 20 euro, fino ad arrivare così ad un costo effettivo di soli 89 euro. Da notare che gli ultimi 20 euro devono necessariamente essere applicati manualmente dal consumatore, mediante la pressione del pulsante virtuale (applica coupon) all’interno della pagina del prodotto. L’acquisto lo potete effettuare qui.

Il prodotto presenta una batteria integrata, removibile effettivamente per la ricarica, che dati alla mano dovrebbe garantire una autonomia complessiva fino a 35 minuti di utilizzo, dipendentemente dalla modalità scelta e selezionata. Il peso è relativamente ridotto, o meglio lo possiamo considerare perfettamente in linea con gli standard, con i suoi 2,4kg, il suo utilizzo è adatto per ogni superficie.