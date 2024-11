Il prezzo di vendita di Xiaomi Redmi Note 13 è davvero ai minimi storici, difficilmente ci saremmo potuti immaginare di pagarlo così poco, almeno in confronto al suo listino originario che, in media, si aggirava attorno ai 300 euro.

Sul mercato si possono trovare numerose varianti dello stesso device, per questo motivo è bene conoscere sin da subito ciò che si sta effettivamente andando ad acquistare. Il modello prevede 256GB di memoria interna, che comunque sono espandibili con microSD, passando poi per 8GB di RAM, più che sufficienti per un utilizzo abbastanza standardizzato dello stesso device.

Xiaomi Redmi Note 13: che offerta oggi su Amazon

Il suo prezzo finale di vendita è davvero da primo della classe, infatti dovete sapere che oggi costa solamente 198,95 euro, una cifra tra le più basse che abbiamo effettivamente mai visto prima d’ora, sempre considerando che parliamo di un device con garanzia di 24 mesi ed anche interamente sbrandizzato. Premete qui per acquistarlo subito.

A questo prezzo era difficile pensare di godere di prestazioni migliori, essendo comunque un dispositivo con processore MediaTek Dimensity 6080, che presenta GPU Mali-G57 MC2, ad affiancare un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, ed anche una densità di pixel di 395 ppi, senza dimenticarsi essere un AMOLED con refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz. Ottimo è anche il comparto fotografico, dove si possono trovare, nella parte posteriore, ben due sensori: di cui il principale è addirittura da 100 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 2 megapixel. La batteria resta un componente da 5000mAh, quantitativo più che sufficiente per avere la certezza di poter utilizzare il device per lungo periodo, prima di ricorrere eventualmente alla presa a muro per la ricarica effettiva.