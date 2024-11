A quanto pare la nuova nata di casa Sony proprio non vuole saperne di abbandonare i riflettori, PlayStation 5 Pro ha infatti fatto parlare da sé fin da subito e prima ancora del suo arrivo ufficiale nei mercati, se però prima a far parlare era il prezzo del prodotto ora sotto le attenzioni di tutti c’è finita una componente acquistabile a parte, stiamo parlando del lettore ottico acquistabile separatamente e montabile sul prodotto per rendere la console da esclusivamente in formato digitale, anche in formato fisico.

PlayStation cinque Pro infatti viene prodotta originariamente come console solo digital ma è compatibile con il lettore ottico utilizzato su PlayStation 5 Slim, cosa che consente agli utenti di estendere le capacità del prodotto anche ai titoli su disco, si tratta di una strategia attuata probabilmente per contenere il prezzo e consentire allo stesso tempo agli utenti di procedere all’acquisto in separata sede magari quando le disponibilità economiche lo consentono, Sony però non attirato i conti con vari elementi che ora stanno dando segnali molto importanti.

Il formato ottico ancora molto amato

Stando a quanto emerso negli ultimi tempi sembra che la community sia molto affezionata al formato ottico dei titoli da giocare, di conseguenza in molti desiderano poter acquistare il lettore ottico da montare sul loro nuovo prodotto, ciò sta portando ad una vera e propria corsa al lettore, al punto che questi ultimi sono diventati veramente introvabili sul mercato standard disponibile e sono diventati addirittura oggetti di bagarinaggio, in molti infatti stanno notando che c’è chi ha pensato bene di guadagnare da questa situazione acquistando tutti i lettori in stock per poi rivenderli a prezzi a dir poco inappropriati.

Ovviamente come tutti i fenomeni di questo genere man mano che suoni riuscirà a colmare la richiesta dei suoi lettori tutto ciò tornerà alla normalità e questo bagarinaggio scomparirà, nonostante tutto però si tratta dell’ennesimo fenomeno che vede coinvolti i prodotti legati ai videogiochi, dal momento che ancora una volta non si è in grado di soddisfare una domanda che evidentemente accolto Sony di sorpresa.