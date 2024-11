Sembra che l’operatore telefonico Fastweb non ne abbia ancora abbastanza di sorprese. In questi ultimi l’operatore ha già aggiornato e prorogato il suo catalogo di offerte di rete mobile per il mese di novembre, ma a quanto pare non è ancora finita. L’operatore ha infatti da poco deciso di fare un’altra sorpresa ad alcuni suoi già clienti. A questi ultimi l’operatore regalerà infatti un bundle di traffico dati extra, che va dai 50 GB ai 100 GB in più, il tutto in maniera gratuita. Vediamo qui di seguito i dettagli della promo.

Fastweb è folle, in regalo fino a 100 GB di traffico dati extra per i già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Fastweb ha deciso di esagerare con la sua nuova sorpresa. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco deciso di regalare ad alcuni suoi già clienti un bundle di traffico dati extra rispetto a quelli già proposti con la propria offerta. Si tratta di un bundle particolarmente ricco, dato che si parte da un minimo di 50 GB ad un massimo di 100 GB di traffico dati extra.

Come già detto, i già clienti potranno ricevere questo bundle mensile extra senza alcun costo. Questa volta, i già clienti che possono usufruire di questa promozione sono stati informati tramite apposita comunicazione nell’app ufficiale MyFastweb. Qui, in particolare, gli utenti troveranno una notifica apposita da cui sarà possibile recarsi alla sezione dedicata alla nuova promo.

In questo modo, gli utenti potranno quindi usufruire dei 50 GB o 100 GB di traffico dati extra senza pensieri. La promo sarà però valida soltanto fino a quando si rimarrà clienti di Fastweb. Si perderà la promozione anche se si deciderà di cambiare offerta mobile, attivandone un’altra sempre di Fastweb. Ricordiamo che al momento l’operatore vanta ben tre super offerte che è possibile attivare. Una delle più economiche è Fastweb Mobile. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati utilizzabili per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. A questi si aggiungono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e alcune destinazioni straniere e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di 7,95 euro al mese.