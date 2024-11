L'Opel Grandland elettrica vince il Volante d’Oro 2024

La nuova Opel Grandland ha conquistato il prestigioso Volante d’Oro 2024. La casa vince il riconoscimento assegnato in Germania da Auto Bild e Bild am Sonntag per premiare i migliori modelli del panorama automobilistico. Ma cosa ha portato questa vettura al successo? Non è solo un’auto: è il simbolo della nuova era di Opel. La piattaforma nativa BEV, come ha sottolineato il CEO Florian Huettl, permette alla Grandland di combinare autonomia a zero emissioni con un eccellente livello di comfort, caratteristiche che esemplificano il futuro dell’auto secondo Opel. I lettori delle due riviste tedesche hanno scelto la Grandland come miglior auto fino a 50.000 euro, premiando un design definito “audace e puro” e un approccio innovativo che proietta Opel verso una mobilità sempre più sostenibile.

Anche Robin Hornig, caporedattore di Auto Bild, ha espresso ammirazione per il SUV tedesco. Secondo Hornig, il modello non convince solo per il design distintivo e l’abitacolo moderno, ma per la sua capacità di offrire al cliente la massima libertà di scelta. Dall’ibrida classica all’ibrida plug-in fino alla versione completamente elettrica, Grandland rappresenta una versatilità che risponde a esigenze di guida diverse, in un mercato in cui l’elettrificazione è sempre più centrale.

Tecnologia e sostenibilità: l’Opel Grandland si rinnova

Costruita sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, condivisa con la Peugeot 3008, l’Opel Grandland si presenta con una linea moderna e un abitacolo spazioso. Niente più motori esclusivamente a combustione. Da adesso tutte le versioni sono elettrificate. La versione base è un’ibrida con motore a tre cilindri e propulsore elettrico. C’è poi l’ibrida plug-in offre maggiore potenza grazie a un sistema con batteria che consente un’autonomia di quasi 90 km in modalità elettrica.

La vera novità è la Opel Grandland Electric. Completamente elettrica, questa versione è equipaggiata con un motore da 157 kW e una batteria da 73 kWh. Il meglio? Garantisce ì 523 km di autonomia. Opel ha anche annunciato una futura variante con batteria da 97 kWh. Questa potrebbe offrire un’autonomia fino a 700 km. Con tale premio, Opel aggiunge il 21° Volante d’Oro alla sua collezione. L’azienda conferma il proprio impegno nell’innovazione sostenibile. L’Opel Grandland segna un nuovo capitolo per il marchio tedesco, che guarda al futuro con design, tecnologia e rispetto per l’ambiente.