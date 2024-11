IM L6 Max Lightyear: l'auto elettrica che punta all'Europa

La nuova berlina elettrica IM L6 Max Lightyear Edition fa il suo ingresso nel mercato. Presentata al Salone di Ginevra, promette già di conquistare parecchi clienti. Ma cosa la rende così speciale? Ci sono molte cose che la rendono speciale. Una delle caratteristiche più interessanti del modello è la batteria allo stato semi solido. Questa è stata sviluppata da Suzhou Qingdao New Energy Technology. La batteria è in grado di garantire un’autonomia di circa 1.000 km secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC. La capacità invece è di 133 kWh, ma non è solo l’autonomia a stupire. I tempi di ricarica sono infatti straordinari. La potenza di ricarica di picco è di 400 kW e si possono recuperare 400 km in soli 12 minuti. Un risultato che potrebbe cambiare totalmente la visione della mobilità elettrica.

Anche la sicurezza non è stata trascurata ovviamente. La batteria della berlina elettrica utilizza una tecnologia di “prevenzione della dispersione termica” per migliorare la protezione. In tal modo “combatte” contro eventuali surriscaldamenti. L’auto sarà inoltre dotata di trazione integrale, con due motori elettrici forniti da United Automotive Electronics e Huayu Automotive Electric Systems. E la potenza? Si parla di 540 kW.

Design avanzato e tecnologia d’avanguardia per la nuova berlina elettrica

Le immagini trapelate dal sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) mostrano un’auto elettrica elegante, dotata anche di LiDAR per le funzionalità di guida autonoma avanzata. Non è certo un dettaglio secondario. Chi cerca una berlina elettrica con alte prestazioni potrebbe trovare in questa IM L6 Max un modello all’avanguardia.

All’interno, la plancia è dominata da due ampi schermi, affiancati da un terzo display per le impostazioni della vettura. Non manca la ricarica wireless per smartphone, a dimostrazione di un’attenzione alla tecnologia. Con dimensioni imponenti (4.931 mm di lunghezza e 2.950 mm di passo), questa berlina elettrica ruberà l’interesse degli appassionati europei di auto elettriche. Il prezzo in Cina? Circa 44.900 euro. Ma quando arriverà in Europa? Sarà competitiva contro i big del settore? Restiamo in attesa del suo debutto, previsto per il 2025.