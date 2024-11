Novità importanti per tutti gli utenti che sono attualmente in possesso di un dispositivo Amazfit Balance. Grazie ad un recente aggiornamento del software, infatti, il device ottimizza alcune delle caratteristiche di cui è dotato. Nello specifico, l’aggiornamento del software in distribuzione riguarda la versione 3.23.4.1.

Come sappiamo, i costanti update rilasciati dai costruttori consentono ai dispositivi tech di vantare sempre di ottimizzazioni e, di conseguenza, di regalare all’utente una migliore esperienza d’uso anche se il dispositivo in possesso non è stato appena acquistato. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutte le novità disponibili grazie al rilascio dell’ultimo aggiornamento software dell’Amazfit Balance.

Amzfit Balance: rilasciato un nuovo aggiornamento software

In seguito all’aggiornamento già rilasciato sul dispositivo durante il mese settembre, l’Amazfit Balance dispone adesso di un nuovo update che mette a disposizione funzionalità del tutto interessanti. Oggi parliamo, invece, della nuova versione 3.23.4.1 resa disponibile dal nuovo aggiornamento che attira l’attenzione di tutti gli utenti in possesso del dispositivo.

Quali sono dunque le novità che l’update porte con sé? Non mancano le ottimizzazioni che, come accennato, vanno ad ottimizzare l’esperienza d’uso e ne semplificano anche l’utilizzo. Non dimentichiamo che i miglioramenti e le novità più consistenti sono già arrivate con il precedente update e questa volta sono state perfezionati alcuni dettagli. Nello specifico, gli utenti hanno già avuto modo di ricevere novità come funzionalità relative alla ricezione delle notifiche, lo sport e sonno, ma non solo. Tra le novità anche la possibilità di attivare la funzione Zepp Flow che consente di leggere le notifiche, l’introduzione di Hyrox Race tra le modalità sportive e alcune ottimizzazioni monitoraggio del sonno e alcune nuove attività per sport come corsa, alpinismo e nuoto. Insomma, le novità non mancano mai e l’arrivo di update non fa che rendere migliore l’esperienza d’uso di qualunque dispositivo tech. Non ci resta dunque che attendere nuove notizie legate al mondo della tecnologia.