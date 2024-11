Con l’arrivo dell’ultima versione di iOS, macOS e iPadOS, Apple ha introdotto un software decisamente utile a tutti i suoi tenti da un punto di vista della sicurezza, stiamo parlando di Password, un’applicativo che serve a gestire le password che vengono salvate dall’utente nel proprio dispositivo, dunque un vero e proprio gestore one in piena regola che consente agli utenti di tenere traccia di tutte le loro password senza doverle necessariamente ricordare dal momento che il dispositivo le inserisce automaticamente nei campi di testo richiesti previa autenticazione tramite Face ID o Touch ID.

Il software in questione dunque torna molto utile dal momento che tutti gli appassionati del mondo Apple che sfruttano queste ecosistema possono ritrovare le proprie password su tutti i propri dispositivi tramite sincronizzazione e dunque godere di un servizio completo, al momento l’unica grande assenza riguarda l’impossibilità da parte dell’applicazione di salvare anche i codici bancari e delle carte di credito, cosa che probabilmente arriverà in futuro ma che attualmente è assente ed è invece presente su altri gestori di terze parti.

Importare le password

Come tutti i vari gestori di Password, anche quello di Apple offre la possibilità di importare le password da altri gestori esterni in modo da poterle tenere salvate in un unico software, farlo è molto semplice, tutti i gestori infatti consentono di generare un file con all’interno tutte le password in formato CSV, Di conseguenza vi basterà recarvi nelle impostazioni del gestore che stavate utilizzando, esportare le password in quel formato e poi recarvi su vostro Mac nell’applicazione Password, tale procedura è infatti attualmente solo disponibile per Mac e non sugli altri dispositivi.

Una volta ottenuto dunque il file di esportazione, aprite l’applicazione e selezionate all’interno della barra dei menu la voce file, dopodiché selezionate in porta password e poi cliccate su scegli file selezionando il file csv generato precedentemente, una volta fatto confermate l’importazione e vedrete che tutte le password contenute all’interno di quel file verranno importate all’interno di Password.

Un suggerimento che vediamo è quello però di controllare una per una le password dopo l’importazione dal momento che potrebbero esserci degli errori da parte del programma che potrebbe dunque comprendere le password in modo sbagliato, facendo degli errori.