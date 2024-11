Nonostante il lancio della terza generazione di Google Pixel Watch sia avvenuto diversi mesi fa, c’è ancora un accessorio che gli appassionati attendono. Si tratta dei cinturini “Performance Loop”. Realizzati in tessuto e caratterizzati da una chiusura a velcro. Questi sono già da tempo in lavorazione, anche se il gigante di Mountain View non ne ha mai annunciato ufficialmente l’esistenza. Eppure, un recente “errore” dell’azienda ha suscitato nuove speranze. Mostrando per un breve periodo i tanto attesi cinturini.

Google Pixel Watch: un’occasione persa per il periodo natalizio?

Nella community ufficiale di Google dedicata agli smartwatch, un post chiedeva agli utenti di condividere la propria combinazione preferita tra watchface e cinturino. Nella prima versione del messaggio, subito cambiata, compariva un’immagine che mostrava proprio due varianti del Performance Loop, affiancate da un modello in silicone e uno in acciaio. La foto è stata online quasi per un giorno prima di essere rimossa, ma non è passata inosservata. Un’ulteriore conferma sul design e i colori dei cinturini era già arrivata in passato da un errore di Best Buy. Il quale aveva svelato in anticipo le quattro combinazioni di colore, verde, tortora, rosso e grigio scuro.

Il periodo degli acquisti natalizi, con il Black Friday ormai alle porte, potrebbe rappresentare un’occasione perfetta di presentare ufficialmente questi cinturini e cavalcare il trend degli acquisti stagionali. Amazon ha già comunicato le sue offerte per il BlackFriday, e il mercato si prepara a una grande richiesta di accessori tecnologici. Eppure, Google sembra essere ancora in ritardo. Alimentando il sospetto che ci siano stati problemi di produzione o altre difficoltà logistiche.

Secondo le indiscrezioni, il prezzo dei cinturini Performance Loop dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 dollari negli Stati Uniti, rendendo probabile un costo simile in euro per l’Europa. L’attesa dei fan dei Pixel Watch cresce. Poiché questi nuovi cinturini potrebbero arricchire l’esperienza d’uso e ampliare le possibilità di personalizzazione. Ora non resta che aspettare per capire se Google riuscirà a lanciare l’accessorio in tempo per il periodo natalizio.