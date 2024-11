Con il nuovo Mac Mini 2024, Apple introduce un cambiamento importante. Ovvero l’SSD non è più saldato direttamente alla scheda madre, un’innovazione che sembrava aprire le porte a una maggiore flessibilità. Purtroppo, però, la libertà per l’utente resta quasi solo apparente. Il design aggiornato permette infatti la rimozione dell’unità SSD, ma non offre alcuna vera opzione per un suo aggiornamento o espansione senza rivolgersi all’assistenza ufficiale. Per chi sperava in una maggiore autonomia nella gestione della memoria, la realtà si rivela invece molto più restrittiva. Nonostante l’apparente evoluzione verso componenti più accessibili, l’SSD resta vincolato a uno standard proprietario. Escludendo le persone dal processo di upgrade e rendendo l’intervento tecnico presso Apple una scelta obbligata.

Mac Mini 2024: reazioni e le alternative per il pubblico

Questa decisione è stata accolta con scetticismo. Soprattutto tra gli appassionati di tecnologia, che si sono già confrontati sul forum di iFixit per analizzare le modifiche del nuovo Mac Mini. Un utente ha scoperto che, anche se l’SSD è “teoricamente” rimovibile, la sua sostituzione o l’espansione risulta impossibile senza pezzi specifici Apple, non disponibili al grande pubblico. Questo approccio richiama soluzioni già adottate sui modelli MacStudio e MacPro, dove l’ archivio di memoria resta confinato in un contesto proprietario. Sembra quindi improbabile che il gigante di Cupertino modifichi questa politica. In quanto la vendita di componenti come SSD per espandere lo spazio del Mac Mini non è nei piani della casa.

Nonostante il limite imposto da Apple, la comunità degli utenti esperti non si scoraggia e cerca comunque soluzioni alternative, come ha dimostrato in passato. Diversi appassionati hanno tentato upgrade complicati sugli SSD dei modelli precedenti. Anche se queste operazioni richiedono grande abilità e attrezzatura avanzata. Ciò rappresenta quindi un rischio per chi non ha competenze tecniche specifiche. Tentativi di realizzare circuiti personalizzati per rendere aggiornabile la memoria in autonomia hanno mostrato quanto possa essere complesso sfidare i limiti tecnici imposti da Apple.

Al momento, per chi vuole espandere la memoria, l’opzione più praticabile resta l’adozione di un SSD esterno. Per i fan della personalizzazione, questo Mac Mini rappresenta così una delusione. Ribadendo la direzione di chiusura adottata dall’ azienda anche sugli altri dispositivi recenti.