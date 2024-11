Importanti novità per il settore automobilistico ma, soprattutto, per gli automobilisti. Arriva l’annuncio ufficiale che svela che non ci saranno più gli incentivi auto. Una notizia non del tutto nuova ma che sicuramente non può che attirare l’attenzione.

Lo stesso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un’interrogazione parlamentare, ha nuovamente sottolineato che è giunta la fine per gli incentivi auto. Scopriamo, dunque, nel corso di questo articolo tutte le novità al riguardo e maggiori dettagli sulle dichiarazioni del ministro.

Incentivi auto: la fine dell’Ecobonus

Giunge al termine il tempo degli incentivi per le auto e ha ribadirlo è proprio il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Per sottolineare la decisione, non del tutto nuova, Adolfo Urso ha voluto rivelare alcuni dettagli rispondendo ad una domanda postagli in merito a incentivi e tagli destinati al settore delle quattro ruote.

Nel rispondere ha dunque sottolineato che al momento il governo è impegnato per definire nuovi strumenti di sostegno al settore della componentistica che, non casualmente, è la vera forza del Made in Italy. Per gli incentivi destinati all’acquisto di nuove auto, non sono dunque mancate affermazioni che hanno reso noto la mancanza degli effetti sperati da tale iniziativa tanto da aver deciso di prenderne atto. Decisione che porta chiaramente alla fine di quello che è stato il tempo dedicato al bonus. Parere analogo anche dal ministro dell’Economia Giorgetti.

Dunque sappiamo ormai che a partire dal 2025 non saranno più attivi gli incentivi destinati all’acquisto di nuove auto. Decisione ufficiale che creerà diversi malcontenti tra tutte le associazioni di categoria che, non casualmente, ritengono lo strumento indispensabile per un Paese come l’Italia in cui è indispensabile aiutare un mercato auto che mostra nette differenze rispetto ad altri Paesi d’Europa. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti al riguardo.