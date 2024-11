Vodafone Silver torna alla ribalta: fino a 200GB a un prezzo imbattibile

Cosa succede quando i grandi gestori tornano a rubare utenti alla concorrenza? La risposta è molto semplice: vengono lanciate quelle offerte che hanno sempre fatto leccare i baffi a tutti per qualità, prezzo e quantità dei contenuti. Oggi sono diverse le realtà che potrebbero far comodo al pubblico, ma quando Vodafone decide di fare sul serio c’è poco spazio per gli altri.

Il gestore anglosassone è tornato a far paura e lo fa con due offerte già viste in passato e che potrebbero scandire i tempi del mondo della telefonia mobile anche oggi. Sono tornate le Silver, offerte mobili che non avrebbero bisogno di presentazioni ma che in questo caso, avendo cambiato il prezzo, meritano qualche precisazione in più. Rispetto al passato infatti gli utenti possono sottoscriverle pagando meno e avendo sempre gli stessi contenuti peraltro con due promozioni attive, sia per il primo mese che per sempre aumentando i giga con SmartPay. Per chi non conoscesse SmartPay, si tratta di una soluzione che permette di ricaricarsi direttamente dal conto corrente, ovviamente non pagando nulla in più ogni mese.

Vodafone torna a far paura e lo fa con le sue Silver a partire da 7,99€ al mese

Vodafone ha pensato a due nuove offerte per chi vuole tanti giga e viene da Iliad o altri operatori virtuali:

Vodafone Silver 100: questa offerta include 100 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, tutto a 7,99€ al mese. Il primo mese costa solo 5€, e attivando SmartPay, che ricarica automaticamente dal conto corrente, si ottengono 50 GB extra; Vodafone Silver 150: è simile alla Silver 100 ma offre 150 GB in 4G a 9,99€. Anche in questo caso il primo mese è a 5€, e con SmartPay ottieni sempre 50 GB in più gratuitamente.

Queste offerte sono ottime per chi ha bisogno di una connessione veloce e affidabile, con il vantaggio del risparmio per i primi 30 giorni.