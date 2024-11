Il mese di novembre 2024 si prospetta particolarmente ricco di novità, soprattutto per tutti gli utenti che sono sono ricerca di una nuova di offerta mobile conveniente. In questi ultimi giorni, in particolare, c’è a disposizione l’operatore telefonico Fastweb. Quest’ultimo ha infatti da poco riproposto il suo catalogo agli utenti, con tante offerte per tutti i gusti e con tanto da offrire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile, anche a novembre 2024 a disposizione tante super offerte

Per il mese di novembre 2024 l’operatore telefonico Fastweb ha deciso di rendere contenti gli utenti grazie alle sue proposte. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta riproponendo l’attivazione del suo catalogo che, come già detto, include una vasta scelta di offerte di rete mobile estremamente interessanti. Ci troviamo di fronte principalmente a tre super offerte che, per il momento, rimarranno a disposizione degli utenti per diverso tempo.

La prima di queste è l’offerta denominata Fastweb Mobile. Questa è la più economica delle tre, dato che ha un costo di 7,95 euro al mese. Nel suo bundle sono inclusi fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms verso tutti i numeri.

La seconda offerta è quella denominata Fastweb Mobile Full. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, validi sempre per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Rimangono inclusi nel bundle minuti di chiamate senza limiti e fino a 100 sms verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,95 euro al mese.

La terza offerta proposta dall’operatore è poi quella denominata Fastweb Mobile Maxi. Come suggerisce il nome, gli utenti avranno a disposizione una quantità maxi di traffico dati pari ad addirittura 300 GB, validi come sempre per navigare anche in 5G. Il resto del bundle rimane lo stesso di quello delle offerte precedenti, quindi sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e fino a 100 sms. Il costo da sostenere sarà però pari a 11,95 euro al mese.

Ricordiamo inoltre che con tutte le tre offerte sono inclusi anche minuti per chiamare alcune destinazioni straniere, tra cui Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania e USA.