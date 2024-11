Visa e Intesa Sanpaolo, insieme per accelerare la digitalizzazione

Visa e Intesa Sanpaolo annunciano una nuova fase della loro collaborazione strategica, volta a promuovere la trasformazione digitale in Italia con un particolare focus sull’ampliamento delle soluzioni di pagamento digitali. Questo accordo mira a rendere più accessibili e intuitive le modalità di pagamento per i clienti privati e le imprese, integrando opzioni come i dispositivi wearable per facilitare le transazioni digitali. Attraverso questa sinergia, le due aziende puntano non solo a rendere i pagamenti digitali più sicuri e diffusi, ma anche a promuovere l’inclusione finanziaria in tutta Italia, coinvolgendo famiglie, giovani e piccole imprese in un’ottica di sviluppo digitale inclusivo.

Una partnership, tra Visa e Intesa Sanpaolo, strategica per incentivare pagamenti digitali

Il rinnovo della partnership consolida le iniziative già in corso, apportando ulteriori innovazioni come Visa Business Solutions, un servizio avanzato di rendicontazione per le carte Credit Commercial Visa, introdotto lo scorso giugno per rispondere alle esigenze delle imprese italiane. Questo strumento consente una gestione più efficiente delle risorse finanziarie aziendali, semplificando i processi operativi e offrendo maggiore trasparenza. Secondo Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia, questa collaborazione è più di un semplice accordo commerciale: rappresenta una visione comune per il futuro digitale del Paese, costruita sulla fiducia nella tecnologia e l’impegno a favorire un’inclusione finanziaria sempre più ampia.

Claudia Vassena, alla guida della Direzione Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato che l’accordo con Visa permetterà di rispondere in modo innovativo e tempestivo alle esigenze dei clienti, favorendo la crescita e l’adattamento delle imprese italiane al mercato digitale. La collaborazione tra le due aziende si pone dunque l’obiettivo di supportare la competitività delle aziende italiane, favorendo l’accettazione dei pagamenti digitali anche da parte dei commercianti e fornendo soluzioni integrate che rispondano a una domanda di digitalizzazione sempre più forte.