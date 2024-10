Samsung Health ha rilasciato un nuovo significativo aggiornamento. Quest’ultimo è arrivato sugli smartphone degli utenti tramite il Google Play Store e il Galaxy Store. La nuova versione 6.28.1.005 include alcune interessanti funzionalità. Progettate per migliorare l’esperienza d’uso dell’app. È importante sottolineare che alcune di tali novità, sono al momento riservate a specifici Paesi. Anche se potrebbe trattarsi solo di una limitazione temporanea.

Tra le novità più utili, presto utilizzabili anche in Italia, c’è la possibilità di registrare i cibi consumati. Opzione a cui si può accedere effettuando una scansione del codice a barre di ogni prodotto.

Samsung Health: nuove funzioni introdotte dal nuovo aggiornamento

Per utilizzare tale funzione basta aggiungere la scheda “Cibo” alla schermata home dell’app. Inoltre, bisogna selezionare l’opzione “Inserisci pasto”. Dopo averlo selezionato, si può accedere all’icona del codice a barre. Quest’ultima è posizionata in alto e permette di scansionare il prodotto. Tale funzione di Samsung non solo semplifica il processo di registrazione dei pasti. Rende anche più accurata la stima delle calorie e dei nutrienti assunti ogni giorno. Con tale opzione Samsung intende aiutare gli utenti a monitorare la propria alimentazione in modo più dettagliato.

Un’altra novità dell’aggiornamento riguarda l’espansione della funzionalità per la gestione dei farmaci. Quest’ultima è disponibile in alcuni Paesi fuori dagli Stati Uniti. Tra cui Corea del Sud e India. L’opzione permette agli utenti di tracciare i farmaci utilizzati. Inoltre, riporta informazioni dettagliate su eventuali interazioni farmacologiche. Comprese possibili allergie e effetti collaterali. Per ora tale funzione non sia ancora disponibile in Italia. La sua introduzione in altri Paesi indica che Samsung potrebbe ampliare presto la disponibilità dell’opzione anche in ulteriori mercati.

Infine, l’aggiornamento include una serie di miglioramenti generici. Sono comprese anche correzioni di errori. Con tali interventi l’app diventa più stabile e ottimizzata per le esperienze quotidiane. Grazie a questi aggiornamenti, Samsung Health punta a consolidare la propria posizione.