Nuova Kia Sportage 2025: restyling deciso e novità per l'Europa

Il restyling della Kia Sportage 2025 è stato presentato ufficialmente in Corea del Sud e l’Europa attende con curiosità la versione dedicata, che arriverà nella primavera del 2025. La Sportage, giunta alla quinta generazione, introduce diverse novità estetiche che ne ridisegnano il carattere senza stravolgerne l’essenza.

Il frontale della Kia subisce un cambiamento radicale. Addio alla griglia a nido d’ape, sostituita da una nuova trama rettangolare. Anche i fari si evolvono, allungandosi sia orizzontalmente che verticalmente per creare una nuova firma luminosa. Il paraurti adotta linee più squadrate, mentre i fanali posteriori mantengono la forma attuale, ma aggiornano l’illuminazione interna con un disegno a “C”. Risultato? Un look più deciso e contemporaneo, perfetto per chi cerca un’auto dal design al passo coi tempi. La KIA ha intrapreso una strategia astuta proponendo qualcosa di nuovo ma già oliato e testato.

Interno e cambiamenti della nuova KIA

All’interno, la nuova plancia segna un passo avanti importante. Domina il grande display panoramico curvo, incorniciato da linee squadrate che esaltano l’orizzontalità. Le bocchette di aerazione, prima verticali, ora corrono lungo tutta la fascia inferiore degli schermi, dando un’impressione di maggior spaziosità. Anche il volante della Kiasi rinnova con una forma esagonale, e integra comandi per gestire l’infotainment e i numerosi sistemi di assistenza alla guida. Tra le novità, gli specchietti retrovisori che si abbassano automaticamente in retromarcia e la telecamera con visualizzazione in 3D.

E i motori? Le motorizzazioni europee della Kia Sportage 2025 non dovrebbero discostarsi molto dall’attuale offerta. Ci sarà una gamma completa di propulsori benzina, full hybrid, plug-in hybrid e diesel, ma con una novità interessante: la possibilità di avere la versione full hybrid anche con alimentazione a GPL, seguendo l’esempio della Kia Niro. Una scelta che punta a offrire maggiore flessibilità e riduzione dei costi di gestione. Con un’estetica rinnovata e un’offerta di motori versatile, la Kia Sportage 2025 si prepara a conquistare il pubblico europeo. Innovazione e funzionalità: sarà l’auto perfetta per il mercato?