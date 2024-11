Occhio alla nuova truffa online: ecco come evitarla e proteggere i tuoi dati

Basta una truffa molto spesso per rovinare le persone, esattamente come quelle che arrivano ormai quotidianamente. Il messaggio che sta girando in mail adesso potrebbe essere arrivato anche a voi, senza che magari ve ne siate manco accorti. Fin qui tutto bene, a patto che non clicchiate su alcuno dei link presenti al suo interno.

È proprio in questo modo che si evitano le truffe, ovvero non aprendo i collegamenti che i truffatori inseriscono all’interno dei messaggi phishing. In basso ci sono due esempi di come i malviventi stanno riuscendo a rubare dati e soldi alle povere persone ignare di tutto ciò che accade.

Truffa con un messaggio davvero incredibile, ecco come rubano dati e soldi

Il primo messaggio di cui si sta parlando tantissimo in questi giorni riguarda la truffa del pacco sospeso. In breve, arriva un testo a diversi utenti all’interno dell’e-mail che finge di segnalare un pacco in giacenza che andrebbe sbloccato compilando un form. Chi ci casca è l’utente che veramente sta attendendo una spedizione e che per averla a casa non esiterebbe a compilare il modulo proposto. È proprio così che dunque i propri dati finiscono nelle mani dei truffatori, talvolta anche con quelli relativi alle carte di credito.

C’è poi un altro messaggio che potrebbe coinvolgere tutti coloro che magari sono clienti abituali di una nota azienda, Leroy Merlin. Il testo truffa finge di regalare alle persone un kit di attrezzi, ma in realtà non c’è nulla di vero e si tratta solo di un inganno. Ecco il messaggio:

“Siete Stati Scelti!

Vorremmo offrirvi l’opportunità unica di ricevere una

Set di utensili Dexter da 108 pezzi

Partecipa subito al sondaggio su Leroy Merlin e richiedi la tua Mystery Box prima che si esaurisca la possibilità di riceverla.

Partecipa Al Sondaggio Ora

Il tuo codice unico:

#toolset“.