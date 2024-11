Truffa con un messaggio mai visto: è così che prosciugano i conti in banca

Ancora una volta la truffa del giorno sta riuscendo ad avere modo di agire tranquillamente e soprattutto di portare via finanze agli utenti. Basta un semplice messaggio che confonda le idee alle persone per riuscire a mandarle in paranoia e a fare tutto quello che c’è indicato nel testo. Sotto c’è il messaggio mail che sta girando in questi giorni, il quale deve servire a tutti per capire cosa sta accadendo.

Truffa in corso con la scusa dell’account iCloud in scadenza

In basso il messaggio sembra essere molto chiaro ma in realtà è una truffa. Il testo parla di un piano di abbonamento iCloud ormai sacro, il quale andrebbe rinnovato con una nuova sottoscrizione. Questo tipo di messaggio arriva anche a coloro che non ho nulla a che fare con iCloud e con Apple, proprio a rappresentare un tentativo di truffa phishing. State molto attenti ed evitate assolutamente di cliccare sui link presenti nel testo:

“ATTENZIONE: Lo spazio di archiviazione iCloud è quasi pieno!

Aggiornamento

spazio iCloud..!!!

Lo spazio di archiviazione di iCloud è attualmente al 95% pieno. Per continuare a salvare in modo sicuro le tue foto, video e documenti, ti consigliamo di aggiornare a un piano di archiviazione più ampio. Come parte del nostro programma fedelta, ti offriamo 50 GB gratuiti per assicurarti di non perdere i tuoi dati.

iCloud+ con

50 GB di archiviazione

Gratuito

Avviso finale:

[data]

AGGIORNA IL TUO SPAZIO“.

Con messaggi di questo genere ogni truffa può riuscire ad attecchire anche sugli utenti più esperti. Effettivamente i truffatori di turno dovrebbero solo avere la fortuna di riuscire a cogliere in fallo coloro che realmente hanno un piano iCloud attivo. Basta quindi molto poco affinché la truffa possa avere modo di diffondersi e questo è uno di quelli. State quindi molto attenti e rifatevi solo ai canali ufficiali, in questo caso a quelli di Apple.